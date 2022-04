Pandemien har vært utfordrende for barn og unges psykiske helse. I Stavanger har den også hatt negativ effekt på elevenes skolefravær.

Ifølge en rapport (ekstern lenke) fra Rogaland Revisjon har alvorlig skolefravær økt betydelig de to siste årene.

– Vi ønsker oss en nasjonal oversikt over fraværet til norske elever, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.

Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Oslo kommune/Sturlason

Hun sier oversikten de ønsker vil gi mulighet til å se hvilket trinn fraværet begynner på og hvordan det ser ut i de ulike kommunene.

– Det er kunnskap om norske elever som vi i dag mangler. Det er et hull i systemet vårt, mener politikeren.

Ikke en ny fraværsgrense

Tybring-Gjedde mener fraværsregisteret de ønsker seg handler om å ansvarliggjøre skolene og kommunene.

Det vil heller ikke minne om fraværsgrensen som ble innført i videregående skole i 2016.

– Det vil være unaturlig med fraværsgrense i grunnskolen, da det allerede er obligatorisk å møte opp. Likevel trengs det et helt annet oppfølgingssystem når elever begynner å få bekymringsfullt høyt fravær, mener hun.

Få elever i skolegården. Foto: MAJA MATHISEN / NRK

Margret Hagerup (H) mener at samtaler med elever og foresatte vil kunne være med på å forebygge.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). Foto: Ingeborg Haarr

– Hvordan skal dette hjelpe med å redusere fraværet?

– Ved å sette inn målrettede tiltak, slik som samtaler med elever og foreldre, og styrke innsatsen gjennom laget rundt eleven. For eksempel med skolehelsetjenesten, sosiallærere og miljøarbeidere, forklarer Hagerup.

Mer tillit til skolene

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener forslaget vil føre til overstyring av skolene.

Tidsbruken på skjemaer burde heller gå til undervisning og oppfølging av elevene, sier han.

– Vi må kunne klare å ha tillit til at skolene og fagfolkene i skolene klarer å følge opp elevene sine, uten at de behøver å fylle ut skjemaer for alt, sier Solberg.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Videre forklarer han at vi bør legge vekt på andre ting enn statistikk.

– Skolen trenger miljøarbeidere og lærere som kan følge opp elever som sliter med skolevegring eller frafall av ulike grunner. Dette krever ressurser og ikke skjemaer, mener Solberg.

Finnes alltid balanse

På Kristianslyst skole i Stavanger er de allerede nøye med å føre fravær.

Rektor Sverre Jørgen Høgmo ser positivt på et nasjonalt system.

Rektor ved Kristianslyst skole, Sverre Jørgen Høgmo, på kontoret sitt. Foto: MAJA MATHISEN / NRK

– Statistikk kan være bra for å følge med på et nasjonalt nivå og for å forstå en del av samfunnet. Om våre tall løftes videre i et nasjonalt system, er det for så vidt bare positivt, sier Høgmo.

Han er klar på at selv om det vil fungere for noen, er det ikke nødvendigvis slik for alle,

– Det finnes alltid en balanse. Det viktigste er at hver skole har et system de kjenner fungerer for dem, avslutter rektoren.