Vil gi gratis prevensjon til alle kvinner

De fleste kvinner som foretar svangerskapsavbrudd, er i alderen 20–29 år. Tall fra 2015 viser at 29 av 1000 kvinner velger abort.

Stavanger Fremskrittsparti mener derfor gratis prevensjon til absolutt alle kvinner, vil være et viktig vern.

Ikke alle kvinner har råd til å kjøpe prevensjon, mener leder i Stavanger Fremskrittsparti, Kristoffer Sivertsen. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det handler om å ta likestilling på alvor, og om å gi alle kvinner en lik mulighet. Vi vet at det er mange som ikke har lett tilgang til prevensjon, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Frp i Stavanger.

Sivertsen ser økonomiske argumenter – både for kvinnene selv, og samfunnet.

– For noen er prevensjon kostbart, og dermed prioriterer de det ikke. Og hvis vi ikke prioriterer dette, kan det fort bli økte utgifter på andre poster. Det er bedre med tiltak før enn etter, mener Sivertsen.

Frp på Stortinget: – Feil å være barnepiker

– Jeg vil ikke være barnepike for voksne kvinner, sier Kari K Kjos (Frp). Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari K. Kjos (Frp), støtter ikke partikollegene i Stavanger. Hun viser til at det allerede er innført ordninger med gratis prevensjon til unge og personer som er rusavhengige.

– Partiet har landet på at vi ikke vil ha det for alle. Kostnaden blir for høy med tanke i forhold til alle de andre utfordringene vi har i helsevesenet. Det er mange andre saker det er viktigere for oss å bruke penger på, sier Kjos, og legger til:

– Voksne mennesker må ta et så grunnleggende ansvar som å bruke prevensjon når man er seksuelt aktiv. Jeg synes det er feil at vi skal være barnepiker, sier hun.

5–600 kroner i året

Hun får støtte av Sveinung Stensland (H), som også sitter i helse- og omsorgskomiteen.

Sveinung Stensland (H) mener det er viktigere saker å bruke helsekronene på enn gratis prevensjon. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi må i første rekke prioritere helsekronene og sørge for at de går dit det er størst behov. Vi har store utfordringer med å finansiere nye legemidler, og da blir en slik generell ordning feil for meg, sier Stensland.

LES OGSÅ: Milliardar i prisvekst for legemidlar

Han mener det ikke er noe økonomisk argument for å tilby gratis prevensjon til alle kvinner.

– Prevensjon er ikke så dyrt som mange tror. Det koster 500–600 kroner for p-piller i ett år. En spiral som varer i fem år koster 1500 kroner. Så for meg er det et annet spørsmål som må stilles: Skal det ikke gå en grense for den enkeltes ansvar?, spør Stensland.

Fylkesårsmøtet til Fremskrittspartiet i Rogaland skal diskutere saken om kort tid.

– Jeg håper vi klarer å få gjennomslag. Jeg venter ikke at alle skal være enige, men dette er en viktig sak der det handler om å sette likestilling på agendaen, sier Kristoffer Sivertsen.