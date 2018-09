Vil endre rushtidsavgifta, seinare

Fleirtalet i Sola kommunestyre gjekk i går kveld inn for at styringsgruppa for bomringen på Nord-Jæren skal ta opp eit forslag om å endre nivået på rushtidsavgifta. Men det skal først skje i forhandlingane med staten om eitt år, skriv Solabladet.