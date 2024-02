Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks – Næringsminister Jan Christian Vestre har opna eit hydrogenanlegg i Egersund som skal produsere 140 tonn rein, grønt hydrogen kvart år. – Hydrogenet er produsert med rein vasskraft, noko som betyr null CO₂-utslepp. – Målet er at hydrogen skal erstatte forureinande diesel i større skip, anleggsmaskiner og tungtransport i framtida. – Anlegget markerer ein viktig milepæl i utviklinga av produksjon av hydrogen med lågt eller nullutslepp i Noreg. – Det er allereie planar om å auka produksjonskapasiteten på anlegget. – Det er framleis mange utfordringar som må løysast før hydrogen kan spela ei større rolle i energimarknaden, ifølgje ein professor i energiomstilling. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

– Her ser vi det grøne skiftet i praksis.

Næringsminister Jan Christian Vestre står framfor det som kan sjå ut som kva konteinar som helst.

Lovorda haglar.

– Dette er ein stor dag for Egersund, Rogaland, Noreg og verda.

For den nyopna konteinaren på Eigerøy er nemleg ikkje ein vanleg konteinar. På innsida skal det produserast 140 tonn reint grønt hydrogen kvart einaste år.

Men kva i alle dagar er dette? Og kvifor så store ord? Her er fem ting det kan vere fint å vite om hydrogen.

Null utslepp av CO ₂

Grønt hydrogen betyr at han er laga med rein vasskraft, altså null CO₂ utslepp. Det blir laga frå elektrisitet frå fornybar kraft.

Når hydrogenet er produsert, kan ein bruke det som drivstoff, og da blir det berre sleppt ut vassdamp. Dette blir rekna som klimavennleg så lenge hydrogenet er produsert på ein klimavennleg måte.

Gjengen som samla seg på opninga av anlegget, har trua på at grønt hydrogen er løysinga til den reine energien i framtida.

– Det hastar å komme i gang fordi vi skal nå klimamåla. Samtidig som vi tar vare på og lagar nye arbeidsplassar, slik at Noreg blir ei industriell energistormakt. Også den gong i framtida når verda ikkje treng norsk olje og gass, sa næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre meiner det hastar å komme i gang med produksjon av grønt hydrogen. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Hydrogen har fleire fargekodar

Anlegget som blei opna i Eigersund kommune sist veke skal produsere grønt hydrogen. Dette blir sett på som det mest miljøvennlege.

Men det finst også andre fargekodar på hydrogen. Da betyr det at hydrogenet produsert frå ei anna energikjelde.

Blått hydrogen er for eksempel laga av gass, der CO₂ blir fanga og lagra.

Dei andre fargane kan du lese om i faktaboksen.

Dette er dei ulike fargekodene på hydrogen Ekspander/minimer faktaboks Det finst fire fargar som blir brukte for å kategorisere hydrogen, basert på opphavet til hydrogenet – grønt, grått, blått og turkis.

Grønt hydrogen blir laga frå elektrisitet og fornybar kraft. For å produsere grønt hydrogen blir elektrolyse brukt frå vatn og elektrisitet.

Grått hydrogen kjem frå kol, olje eller naturgass. All CO₂ frå dei fossile brensla blir sleppt ut, noko som er skadeleg for klimaet.

Blått hydrogen bruker også kol, olje eller naturgass, men på ein måte som ikkje fører til utslepp. CO₂-gassen som blir produsert blir skild frå hydrogenet og blir lagra under havbotnen.

Turkis hydrogen er relativt nytt. I staden for å skilje ut karbonet i naturgass som CO₂, pyrolyserer ein naturgassen slik at karbonet blir til faststoff. Kjelde: Sintef.no

Kan brukast på store fartøy

Draumen er at hydrogen skal erstatte forureinande diesel i større skip, anleggsmaskiner og tungtransport i framtida.

Det er også eit håp om at hydrogen i framtida skal bli vanleg drivstoff for fly.

– Elbilar har batteri. Det fungerer bra til bruket sitt, men vil ikkje vere tilstrekkeleg når vi skal implementere denne teknologien på tungtransport, svære gravemaskiner og skip som går over verdshava, seier Vestre.

Ferja MF «Hydra», som trafikkerer sambandet Hjelmeland-Nesvik i Rogaland, bruker hydrogen som drivstoff. Foto: Olav Røli / NRK

Asbjørn Torvanger, klimaforskar i Cicero, utdjupar:

– Grunnen til at det er hydrogen ein vil satse på som drivstoff i skip, lastebilar og andre større fartøy, er at dagens batteri vil bli for store, tunge og dyre i forhold til straummengda som kan lagrast til å drive større fartøy.

Så lenge batteri er avhengig av lading med korte mellomrom, blir det lite praktisk for slike svære transportmiddel.

Dyrt å produsere

Men hydrogen som drivstoff har også ulempene sine. Det kostar mykje å produsere.

– Hydrogen har stort energitap i produksjon og bruk, og det gir høg kostnad. Derfor er hydrogen berre interessant når andre fossilfrie drivstoff er enda dyrare og mindre praktiske, som større skip og lastebilar, seier forskar i Cicero, Asbjørn Torvanger.

Klimaforskar i Cicero, Asbjørn Torvanger. Foto: Johan B. Sættem

Ifølgje ein artikkel frå Faktisk.no er det berre 70 prosent av energien som går inn i ein hydrogenfabrikk som kjem ut igjen som hydrogen.

Det lønner seg ikkje økonomisk å produsere hydrogen i forhold til fossile energiberarar som olje og gass, ifølge ein rapport om hydrogen frå Enova i fjor.

– Produksjonen avheng av mykje straumbruk eller gassbruk, seier Torvanger.

Forskaren peikar også på at hydrogen er den lettaste og mest flyktige av alle gassar. Dermed må han oppbevarast og bli transportert under stort trykk slik at det blir krevjande å unngå lekkasjar.

Samtidig er gassen svært eksplosjonsfarleg.

– Hydrogen må lagrast og blir transportert under stort trykk fordi volumet er stort i forhold til energiinnhaldet. Dette er både teknisk utfordrande og dyrt, seier han.

Produksjonen av hydrogen er billigast ved kontinuerleg drift, men i periodar med høg straumpris vil ikkje produksjonen bli lønnsam, ifølge forskaren.

I Eigersund ønsker dei å produsere mest når straumen er på sitt billigaste.

Det vil ta tid

Mohsen Assadi som er professor i energiomstilling ser framleis mange og store uløyste utfordringar før hydrogen vil monne i det grøne skiftet.

– Ein må kunne produsere i store mengder, lagre i store mengder og distribuere i store mengder. Det kjem til å ta tid å bygge ut.

Professoren håpar likevel at hydrogen vil hjelpe oss å løyse klimakrisa.

Mohsen Assadi, professor i energiomstilling ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS

– Men skal det spele ei større rolle på heile energimarknaden, snakkar vi nok om 20–30 år.

Ambisjonane er store i Egersund, og det er allereie rydda plass på området til å produsere mykje meir hydrogen.

– I dag sende vi inn søknad til hydrogenbanken og ønsker å auke kapasiteten frå ein til sju megawatt. Da frå rundt 140 tonn i året og 388 kilo i døgnet – til tre tonn i døgnet, seier Thor Henrik W. Hagen, dagleg leiar i Hydrogen Solutions.

Stig Schjølset, fagsjef i miljøstiftinga Zero, seier likevel at dei er veldig positive til hydrogenproduksjon i Noreg.

– Hydrogen er ei av løysingane vi treng når vi skal kutte alle utslepp, så vi synest det er kjempepositivt at det nå opnar anlegg for produksjon.