Varsler fullt hus på folkemøte om takster i Ryfast

I kveld skal det være folkemøte i Tau kirke i Strand kommune. Temaet er takstene i Ryfast-tunnelen.

Vidar Vollum er initiativtaker til møtet.

– Vi venter fullt hus. Det er 550 sitteplasser. Vi satser på å fylle opp den.

Deler av Rogalands-benken på Stortinget er invitert. Også Sigbjørn Gjelsvik, formann i transport og kommunikasjonskomiteen kommer. I tillegg kommer lokale ordførere og fylkesordføreren ifølge Vollum.

– Dette her har vært langt over smertegrensa. Etter de begynte å ta betaling har det fra dag en vært en altfor stor inngripen i privatøkonomien, sier initiativtaker Vollum.

Tom Kalsås er statssekretær i Samferdselsdepartementet (Ap). Han sier departementet har hatt god dialog med lokale politikere om denne saken i lang tid.

– Vi har hatt oppe til vurdering ulike grep for å se om det er mulig å få gjort grep for særlig de som pendler mest og har størst utgifter når de kjører i Ryfast. Da ønsker vi nå å se på muligheten for å få redusert dette passeringstaket, sier han.

Om man kjører mer enn 40 ganger gjennom Ryfast i løpet av en måned, så betaler man ikke for de turene over 40.

– Vi ser på om vi kan redusere dette taket. Får du redusert med for eksempel 10 til 15 passeringer, så vil det ha stor økonomisk betydning for de som pendler mest, sier Kalsås.