– Det blir skikkelig uvær. Været ser veldig fint ut på dagen, men skinnet bedrar, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

Stormen, som har fått navnet «Gerrit» i Storbritannia, treffer spesielt Vestlandet i kveld.

For deler av Rogaland og Vestland, nærmere bestemt Jæren, Dalane, Ryfylke, Hardanger og indre deler av Sunnhordland, er det oransje farevarsel. I dette området er det ventet vindkast på 33–42 m/s.

Det tilsvarer 118-151 km/t.

Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid mener stormen kan få store konsekvenser. Foto: Anders Ekanger / NRK

– Vi er veldig bekymret. Broer kan bli stengt og ferjer kan bli innstilt. Bygninger og tak kan bli skadet. Trær som faller ned kan ta strømmen, og mister du strømmen så kan det ta lang tid før du får den igjen. Spesielt hvis du bor litt avsides, sier Fagerlid.

For resten av Rogaland og store deler av Vestland gjelder det gult farevarsel og vindkast på over 30 m/s.

Dette betyr det oransje farevarselet Ekspander/minimer faktaboks Svært kraftige vindkast (Deler av Rogaland og Vestland) Oransje nivå Anbefalinger Fest alle løse gjenstander

Unngå ferdsel på utsatte steder

Beregn ekstra tid til transport og kjøring

Vurder om reisen er nødvendig

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Sjekk veimeldinger (175.no)

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade Konsekvenser Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over

Fare for skade på bygninger og infrastruktur

Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes

Broer kan bli stengt

Mange reiser vil kunne få lenger reisetid

Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet

Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer Beskrivelse: Det ventes lokalt svært kraftige vindkast på 33-42 m/s fra øst-sørøst. I fjellet er det ventet sterk storm. KILDE: Yr.no

Andre konsekvenser enn «Pia»

Vinden vil denne gangen komme fra sørøstlig retning. Og denne stormen vil dermed ramme annerledes enn «Pia» som traff sørvestlandet sist uke.

– Stormen «Pia» påvirket mest kysten, mens denne stormen treffer mer innlandet. Det er to forskjellige stormer. De som bor i Ryfylke vil føle at «Pia» bare var en liten bris, sier statsmeteorologen.

– Vinden kan bli såpass sterk at steder der man ikke er vant til å kjenne sørøstlig vind, kan kjenne på det nå. Det er en alvorlig situasjon.

I tillegg til kraftige vindkast, er det ventet snø.

– Det blir dårlig sikt i vinden. Det er nesten en snøstorm dette, sier Fagerlid.

Ber folk holde seg inne

Ved Gullingen værstasjon i Suldal er det ventet vindkast på opp mot 47 m/s, snø og minusgrader. 47 m/s tilsvarer nesten 170 km/t.

Bjørn Egil Nerheim ber folk ved Gullingen i Suldal komme seg inn så fort som mulig når det blåser opp ikveld. Foto: Privat

Den erfarne løypekjøreren, Bjørn Egil Nerheim, ber folk ta hensyn til været.

– Folk må komme seg inn i hus eller hytter så fort det begynner å blåse opp. Det er ingenting å være ute i, sier han.

– Jeg har vært ute i orkan her. Den startet på 32 m/s. Når det begynner å gå over det så er det ikke utevær, det kan man trygt si. I alle fall ikke med så mye nysnø. Sørøstlig vind kjennes ganske godt over hele området her.

– Snu i tide

– Rundt midnatt skal ha vi ha vindkast på over 30 m/s i Øvre Sirdal. Vi anbefaler absolutt ikke å gå ut i skog og mark og være langt borte fra bygninger, sier Ole Sletten, vaktleder for Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest.

Han er en del av den frivillige redningstjenesten i området. Sletten melder at nå på dagen er det veldig fint vær, med nesten skyfri himmel, 74 cm snø, og omtrent 11 minusgrader.

– Min erfaring er at folk er glad i å nyte fjellet, og legger ut på en tur som er litt lengre enn den burde være. Vi må følge fjellvettreglene og følge værmeldingen, og snu i tide, sier han.

Fjellovergang kan bli stengt

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk og vindkast på Haukelifjell.

– Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver Yr på sin nettside.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe anbefaler å ikke kjøre i fjellet i kveld eller natt.

– Det ville jeg ikke gjort. Det er ikke noe poeng, hvis man kan unngå det.

Slik så det ut på Haukelifjell første juledag. Foto: Statens vegvesen

Fjellovergangen på Haukelifjell er åpen, men det kan raskt endre seg.

– Det er høy risiko de neste 24 timene for å innføre kolonnekjøring eller stenging hvis været tilsier det. Det gjelder også fjellovergangene på Hol - Aurland og Hardangervidda, sier trafikkoperatør Sara Bendiksen.

Statsmeteorolog Fagerlid mener at selv om stormen vil bli kraftig, så vil det gå over relativt raskt.

– Det klarner ganske fort opp igjen. Det er mest i natt, så sånn sett er det på et gunstig tidspunkt. Bygene vil merkes godt i dagene fremover, men det vil ikke bli særlig vind, sier han.