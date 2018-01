Utvidar veksthus for 30 millionar

Hodne Gartneri på Klepp utvidar veksthuset med 9000 kvadrat og investerer for 30 millionar kroner. Gartneriet driv fram blomar, og utvidar for å bli meir energiøkonomisk og for å rusta drifta mot auka import av blomar, skriv Nationen.