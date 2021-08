Utopia avlyser

Utopia avlyser årets festival i Stavanger. Festivalen skulle egentlig gått av stabelen 10. og 11. september.

Festivalsjef Espen Knoph sier de ikke hadde så mange andre valg.

– Vi har fått en avstandsbegrensning fra regjeringen som er umulig å opprettholde for en festival. Vi ser ingen annen utvei enn å avlyse i år igjen, sier han.

Utopia ble også avlyst i fjor. I år hadde de solgt 5000 billetter. Alle som har kjøpt billetter, får pengene tilbake.

Knoph er lei seg for at de måtte avlyse, men mener enmetersregelen er krevende å følge for en festival der folk skal danse og kose seg.

– Hvis vi skulle følge den, måtte vi hatt kohorter på 500 personer og arrangert ti festivaler. Vi hadde håpet å få fritak fra avstandsregelen.

Årets festival hadde store navn som Alan Walker, Lars Vaular, Isah og Astrid S på plakaten. Utopia har hatt suksess tidligere, som da Kygo spilte i 2018 (bildet).

De siste månedene har det stadig kommet meldinger om ulike festivaler som avlyser.

Det gjelder blant annet Findings-festivalen i Oslo, Festningen-festivalen i Trondheim, Palmesus i Kristiansand, Fjordfesten i Sandefjord og Midnattsrocken i Lakselv.