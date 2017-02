Knut Olaf Eldhuset forsvarer den overgrepstiltalte læreren. Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Han tar avstand fra tiltalebeslutningen, og vil etter beste evne forklare seg for retten, så får vi se hva som kommer ut av det, sier lærerens forsvarer, Knut Olaf Eldhuset.

Ungdomsskolelæreren møtte i Jæren tingrett mandag formiddag, tiltalt for overgrep mot tre jenter under 16 år. De var alle tre elever på skolen der han jobbet.

To av tiltalepunktene gjelder flere tilfeller av beføling av to jenter under 16 år i 2015 og 2016. Disse forholdene ble anmeldt av rektor ved ungdomsskolen i mars i fjor.

– Det alvorligste forholdet, der læreren er tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig, dukket opp da politiet startet etterforskningen av de to befølings-sakene, sier aktor, politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Tiltalepunktet om seksuell omgang med en mindreårig har en strafferamme på fengsel i inntil seks år. Aktor vil også legge ned påstand om at han blir fradømt sin stilling som lærer.

– En enorm belastning

Læreren er også tiltalt for å ha forgrepet seg på en 15 år gammel jente i 2010. Janne Karin Rasmussen er bistandsadvokat for den nå 22 år gamle kvinnen.

– Det har vært en enorm belastning for henne å snakke om dette som skjedde for så mange år siden. Hun har følt stor skyld og skam, og har ønsket å holde det hemmelig, sier Rasmussen.

Kvinnen ble brakt inn i saken på et senere tidspunkt og ble bedt av politiet om å forklare seg.

– Nå når saken er i gang syns hun det er godt plassere skylden der den hører hjemme. Nå er hun voksen og ser det på en annen måte. Den gang var hun en skoleelev og han var lærer. Det har tatt tid for henne å skjønne hvor ansvaret ligger, sier hun.

Chattelogg sentralt bevis

Aktor vil legge fra både tekniske bevis, og har innkalt flere vitner for å belyse saken for retten. Blant de tekniske bevisene er en chattelogg.

– Dette er et objektivt, teknisk bevis, som sier noe om kommunikasjonen mellom de to mest sentrale personene på det aktuelle tidspunktet, sier aktor Lars Ole Berge, som ikke vil gå nærmere inn på bevisførselen før han har presentert dette for Jæren tingrett.

– Tragisk for alle

Ungdomsskolelæreren fra Jæren erkjenner altså ikke straffskyld, og vil kjempe for å bli renvasket.

– Saken er tragisk for alle aktørene. Det er klart at min klient kjenner dette på kroppen, og ønsker et best mulig utfall for seg selv i en tragisk og vanskelig sak, sier forsvarer Knut Olaf Eldhuset.