Lærer i retten tiltalt for overgrep

Det alvorligste tiltalepunktet gjelder seksuell omgang med en 15 år gammel jente. De to andre tiltalepunktene gjelder beføling av jenter under 16 år. Mannen er også tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt skal være aktor i rettssaken. Han sier til NTB at saken ble rullet opp etter at politiet fikk en henvendelse fra rektor ved ungdomsskolen i mars i fjor.

– Vi startet etterforskning og avhørte elever, sier Berge.

Siktelsen gjaldt opprinnelig fem jenter, men to av tilfellene er henlagt.

Det alvorligste tiltalepunktet, om seksuell omgang med barn under 16 år, skal ha skjedd i 2010. De to andre tiltalepunktene gjelder flere tilfeller av beføling av to jenter i 2015 og 2016.

For det alvorligste tilfellet er strafferammen inntil seks års fengsel. Av tiltalen går det også fram at det kan bli nedlagt påstand om at mannen fradømmes sin stilling.

Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med mannens forsvarer Knut Olaf Eldhuset, men da tiltalen forelå sa han til Rogalands Avis at hans klient ikke erkjenner straffskyld for noen av tilfellene han er tiltalt for.

Det er satt av tre dager til saken i Jæren tingrett i Sandnes.