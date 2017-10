Jodel er en app som lar deg sende ut anonyme meldinger som alle innenfor avsenderens geografiske område kan lese. Dette har gjort at flere har brukt appen for å sende trusler mot både personer og bygninger.

Snapchat lar deg ta bilder og video som du enkelt kan sende til de på kontaktlisten din. Mottaker kan kun se bildet i noen sekunder før det blir borte. Likevel er det enkelt for kyndige å lagre bildene uten at avsender får vite om det.Facebook har etterhvert blitt godt kjent som verdens største sosiale nettverk på nett.

Kiwi og Ask.fm er begge apper hvor brukerne kan lage profiler, og stille hverandre spørsmål og svar. Brukerne kan selv velge om de skal være anonyme eller ikke når de poster meldinger. Dette har gjort at mange har misbrukt tjenestene til å drive mobbing og trakassering.

Moviestarplanet er en blanding av et sosialt nettverk og et nettspill fra Danmark. Det er rettet mot barn fra 8 til 11 år og kan også spilles på en datamaskin.

På Instagram kan brukere lage seg en konto og dele bilder. Du kan selv velge om innholdet du deler skal være offentlig, eller bare være fra godkjente følgere. Man kan også like og kommentere innholdet andre har lagt ut, og følge andre brukere.

Vine er som Instagram, bare at det er for korte filmsnutter og ikke bilder. Brukerne oppretter egne brukerkontoer, og kan dele innhold, like og kommentere dette.