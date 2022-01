Ungdommer knuste vindusrute

Tre ungdommer i 14-15-årsalderen erkjenner overfor politiet å ha knust en rute på et gammelt falleferdig bygg i Roald Amundsens vei i Sandnes. Politiet skriver på Twitter at ungdommene har fått en reprimande av en patrulje, men at de ikke oppretter sak på hendelsen.

Huset hadde byggegjerde og flere knuste ruter fra før.