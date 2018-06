Ung mann tatt for promillekjøring

En 23 år gammel mann blåste rødt under en promillekontroll i Moi, i formiddag. Sør-Vest politidistrikt melder at UP gjennomførte en kontrollen i Hovsherad, og at 23-åringen som blåste over lovlig verdi blir tatt med til legevakt for blodprøve.