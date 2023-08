Liban Sora har lenge levd i uvisshet. Han venter på at politiet skal banke på døra og kaste ham ut av Norge.

Når som helst.

– Både jeg og barna mine gråter hver dag, sier Liban Sora til NRK.

NRK har skrevet flere saker om Sora, som har bodd i Norge i 20 i år.

I februar kom det endelige vedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE). Det sa at firebarnsfaren skulle bli kastet ut etter 20 år.

Det første utvisningsvedtaket kom i 2008. Etter det har han oppholdt seg ulovlig i landet, og har heller ikke kunnet jobbe.

– Men jeg har hele familien min og livet mitt her, sier Sora.

Liban Wako Sora-saken Ekspander/minimer faktaboks I 2008 fikk Liban Wako Sora først avslag på asylsøknaden sin – fire år etter at han hadde søkt asyl i Norge. Liban søkte asyl i Norge fordi han fryktet han skulle bli drept av myndighetene i Etiopia. Han oppga at grunnen var hans fars politiske medlemskap i organisasjonen Oromo Liberation Front (OLF). Organisasjonen ses på som en terrororganisasjon av det etiopiske regimet. Utlendingsdirektoratet mente at det ikke var sannsynlig nok at han ville bli utsatt for forfølgelse. De hadde ikke nok bevis for at faren var medlem i OLF. Etter dette har han ifølge UNE oppholdt seg ulovlig i landet. Vedtaket deres stadfester at han er utvist med to års innreiseforbud til Norge. Kona Batula Jarsso fikk innvilget beskyttelse i 2009. Hun og Sora møttes i Norge på et asylmottak. Både Jarsso og barna er norske statsborgere. Wako Sora har heller ikke tillatelse til å arbeide i Norge. Dermed er det han som hjelper barna i hverdagen. Hun studerer og jobber som renholder på en skole for å forsørge familien. Organisasjonen Noas representerer familien, og har flere ganger forsøkt å omgjøre utvisningsvedtaket. Men UNE mener at hensynet til barna ikke veier like tungt som at familiefaren har oppholdt seg ulovlig i Norge.

Ba om utsettelse – fikk nei

Noas representerer Liban og familien hans. Gjennom det såkalte domstolsprosjektet (ekstern lenke) har de stevnet Utlendingsnemnda (UNE) for retten. Domstolsprosjektet, som ble startet i 2015, gjør det mulig for asylsøkere og flyktninger å få prøvd saken sin i rettssystemet.

Organisasjonen har bedt om utsatt iverksettelse i påvente av at saken til Liban blir prøvd for retten. UNE sier nei.

Liban Sora hjelper sønnen Noordin med å pakke fotball-bagen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Her har en ikke sett på hva som er til barnas beste, mener seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Noas.

NRK har sett vedtaket. Der skriver UNE:

«Det har ikke kommet inn nye opplysninger eller rettslig argumentasjon som kan ha betydning for utfallet av saken»

Det reagerer Noas på.

– Jeg synes det er veldig trist at Utlendingsnemnda velger å ikke gi utsatt iverksettelse slik at han kan få være med i sin egen rettssak. Her er det snakk om fire barns rett til å vokse opp med begge sine foreldre, sier Martinsen.

UNE opplyser at utsatt iverksettelse kun gis i særlige tilfeller.

– Vi mener at vilkårene for dette ikke er til stede i denne saken. Vi viser for øvrig til beslutningen for bakgrunnen for avslaget. Avslaget innebærer at klageren fremdeles oppholder seg ulovlig i Norge, sier enhetsleder Henriette Gleditsch.

Vil ha regelendring

I mai øynet Liban Sora og familien nytt håp. Da vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte at de ønsker at barnas beste i større grad skal bli ivaretatt i slike saker.

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Noas. Foto: Stig Jaarvik

– Men regjeringen burde ha endret regelverket for å sikre at barns rettigheter ikke blir brutt, sier Martinsen.

Han viser til at Regjeringen selv satte ned Baumann-utvalget, som i 2022 kom med en rapport (ekstern lenke), som sier at barns rettigheter må vektlegges mer.

Regjeringen kan ikke kommentere enkeltsaker. Men statssekretær Geir Indrefjord (Sp) skriver i en e-post til NRK at det er viktig for regjeringen at saker som omfatter barn prioriteres.

– Det er alltid vondt når barn og foreldre ikke får være sammen. Barnets beste er et grunnleggende hensyn som vurderes før utvisning av en forelder, skriver han.

Regjeringen tar grep

Regjeringen lover å ivareta rettssikkerheten, slik at barn og unges liv ikke skal bli satt på vent.

Statssekretær Geir Indrefjord (SP). Foto: Magnus Buer / Justis- og beredskapsdepartementet

Indrefjord viser til at regjeringen blant annet har:

• Bedt UDI og UNE om å sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av alle asylsaker som berører barn.

• Gitt styrket rett til fritt rettsråd i enkelte utvisningssaker som berører barn.

• Innført regel om at de som har barn i Norge og er utvist med tidsbegrenset innreiseforbud, kan søke om ny tillatelse seks måneder før utløpet. Dette for at saken er avklart før innreiseforbudet utløper.

Ikke alltid til barnas beste

UNE viser til tidligere uttalelser når det gjelder vurderingen av barn og bruk av skjønn i utvisningssaker.

Da Liban Sora fikk sitt endelige vedtak om utsendelse i februar sa UNE at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn i slike saker.

– Men det betyr ikke at hva som er til barnas beste alltid slår gjennom i disse sakene. Her har vi konkret vurdert barnas interesser opp mot alvoret i bruddet på utlendingsloven, og det er dette bruddet som har veid tyngst, sa fungerende enhetsleder i UNE, Erik Mathisen.

For Liban Sora og familien er den usikre situasjonen uutholdelig.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer. Det er en fryktelig stressende situasjon. Dette ødelegger familien min, sier Sora til NRK.

UNE opplyser at de ikke er kjent med at det er planlagt noen uttransport av Liban Sora i nærmeste fremtid. Dermed er det altså mulig at han kan få møte i retten hvis saken kommer opp kjapt.