Brasilianske Valentina (15) og mor Maria Robela Duarte De Oliveira har blitt kastet ut av landet.

Igjen på Karmøy sitter en knust Kay Garred, som måtte se kona og stedatteren bli hentet av politiet midt på natta.

– Dette er så grovt, og situasjonen er helt absurd. De gjør oss til samfunnsfiende nummer en når de kommer på døren og henter min kone og hennes datter på denne måten, sier en dypt fortvilet Garred.

Garred tjente 17 kroner for lite per dag i 2021, og oppfyller derfor ikke underholdskravet.

Familien hans har blitt tvangseskortert til Brasil av tre politibetjenter. Turen for de tre politibetjentene vil koste over 100.000 kroner.

Og det er Garred som må ta regningen.

Dette bildet er tatt natt til fredag, da familien tar farvel. Foto: Privat

– Helt på jordet

Advokat Alexander Nyheim Jenssen forteller at det er vanlig praksis at de som returneres må stå for utgiftene for transporten.

Advokat Alexander Nyheim Jenssen mener det er helt bak mål at Kay Garred må ta regningen når kona og stedatteren blir sendt til Brasil. Foto: NRK

– De kan ikke kreve det av Kay, men av mor og datter. De vil ikke ha mulighet til å innbringe det fra Brasil, så da er det eventuelt Kay som må betale.

Utlendingsdirektoratet (UDI) utviser mor og datter. De to får heller ikke lov til å reise tilbake igjen på to år. Og da må også utgiftene være betalt.

– Det er totalt bak mål. De eskorterer mor og datter, og man sitter igjen med en regning for flybilletter for fem stykker. Man skal ikke se bort ifra at politibetjentene også må ha et opphold i Rio, så da kommer det også på regningen.

– Urimelig

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som er Høyres justispolitiske talsperson, har nå engasjert seg i saken. Han har skrevet til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Stensland reagerer på at verken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) har benyttet seg av muligheten de har til å bruke skjønn i denne saken.

Han vil ha svar på om regelen om å kunne bruke skjønn, kun er en sovende regel.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland mener familien på Karmøy er blitt utsatt for en urimelig behandling av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Foto: Olav Døvik

– Familien er utsatt for urimelig behandling. Det virker som det er sett vekk fra at det skal gjøres skjønnsmessige vurderinger, og at det skal tas individuelle hensyn. Det er gode grunner for at det er et inntektskrav, en plass må den grensen gå. Men det må også kunne brukes skjønn når en ser at han fikk et plutselig dropp i inntekten.

Stensland viser til at Kay Garred kom i en vanskelig situasjon på grunn av koronapandemien med bortfall av inntekt. Dette ble lagt til grunn da søknaden ble sendt om oppholdstillatelse for kona og hennes datter.

– Nå har jeg snakket med folk rundt familien og vet de har gjort mange tiltak for å imøtekomme disse kravene. Men det har ikke vært mulig å bevege saken i form av klager, sier Stensland.

Bred støtte

Kay Garred opplever å få støtte fra alle hold, og sier støtten kommer fra personer fra ytterste høyre til ytterste venstre i politikken.

Han setter stor pris på at Sveinung Stensland (H) nå engasjerer seg i saken.

– Jeg har et lite håp. Det kan ikke være slik som vi har blitt behandlet. Dette må det ordnes opp i, det må komme en endring, avslutter Garred.

Justis- og beredskapsdepartementet har foreløpig ikke mottatt brevet fra Stensland. De kommenterer heller ikke enkeltsaker.