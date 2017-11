Ulovlig drone stengte flyplass

Rundt klokka 12.15 lørdag ble en drone observert på østsiden av flyplassen. Dronen ble observert igjen en time senere, og da ble Stavanger lufthavn Sola stengt.

Flyplassen var stengt fra klokka 13.35 til 14.00, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

– Vi jobber døgnkontinuerlig for å hindre at fugler skal kollidere med et fly eller et helikopter. Det sier seg selv at en drone på samme størrelse som en fugl, kan få fatale konsekvenser for et fly eller helikopter. Vi synes denne hendelsen er ubehagelig, sier han.

Forsvaret og politiet involvert

Lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen. Foto: Erik Waage / NRK

Både ansatte i Avinor, politiet og forsvaret har vært involvert for å lokalisere hvor dronen kom fra. De har ikke kommet frem til noen konklusjon ennå.

– Dronen forsvant igjen på østsiden av flyplassen. Heldigvis skjer dette sjelden, men vi ser alvorlig på hendelsen. Saken er anmeldt til politiet, og vi er veldig interesserte i å finne ut hvem som fløy dronen, sier Lorentzen.

Det er ulovlig å fly droner i nærheten av flyplasser. Her kan du se hvilke regler som gjelder for de ulike flyplassene (ekstern lenke til Avinor).

Måtte sirkle i lufta

Stengningen førte til at et Norwegian-fly som var på vei til Sola fra Oslo, måtte sirkle i lufta i 20 minutter før det fikk lande. Utover dette, fikk stengningen ingen store konsekvenser.

– Normalt følger folk reglene. De som driver med droner profesjonelt, forholder seg til loven, men amatører opptrer noen ganger uforsvarlig, sier Lorentzen.

Lørdag ettermiddag var det lite trafikk på flyplassen. Det var derfor aldri fare for fly eller passasjerer. Dronen var aldri i nærheten av noe fly.