Uavgjort for Avaldsnes i målfest

Oppoverbakken fortsetter for Avaldsnes. Det endte til slutt 3-3 mot Grand Bodø i Toppserien i fotball i ettermiddag. Det må anses som et nederlag, gitt at Grand Bodø ligger klart sist på tabellen. Etter å ha ligget under to ganger, sendte Luana Avaldsnes i føringen etter 66 minutter. Men Anne Marthe Birkeland ville det annerledes og utlignet for Grand Bodø, et snaut kvarter før full tid.