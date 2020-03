Tyveri fra bedrift i Sand sentrum

Suldal: Politet har i dag jobbet med et tyveri fra en bedrift i Sand sentrum, som ble meldt inn i morges. Etter at politiet gjorde en ransaking på en adresse ble tyvegodset funnet, og levert tilbake til bedriften. Politiet leverte også tilbake tyvegods meldt stjålet under tidligere forhold.