TV 2: – Iselin Nybø blir statsråd

Iselin Nybø (V) blir statsråd i det nye regjeringssamarbeidet, melder TV 2. Kanalen erfarer at Venstre-politikeren ligger an til å bli kunnskapsminister. Nybø, som også VG trakk fram i går, sa da til NRK at det er «hyggelig å bli nevnt» som kandidat.