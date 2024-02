Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Strømprisene i Norge er forventet å synke fram mot sommeren på grunn av fulle gasslagre i Europa.

Den milde vinteren i Europa har bidratt til fulle gasslagre, noe som har ført til lavere gasspriser.

Lavere gasspriser bidrar til lavere strømpriser.

En annen faktor som bidrar til lavere strømpriser er stigende temperaturer, som fører til lavere strømforbruk.

Gjennomsnittsprisen for strøm kan gå ned mot 40 øre, ifølge kraftanalytiker Marius Holm Rennesund.

Strømprisene er forventet å stige igjen etter sommeren og inn mot vinteren, med et gjennomsnitt på rundt 80-90 øre.

I 2023 var den gjennomsnittlige strømprisen i Norge 64 øre per kilowattime. Det er under halvparten av prisen året før, som var et rekordår.

Og trenden med lavere strømpriser ser ut til å fortsette også i år.

For vinteren i Europa har vært mild. Dette har ført til at gasslagrene er fulle.

Gassprisene er nå bare en tiendedel av hva de var på det verste høsten 2022, da strømmen kostet opp mot seks kroner i Norge.

Dette med gass er én av årsakene til at strømprisene nå er lavere. Hvorfor det er slik kan du lære ved å bla deg gjennom boksen under:

NRK forklarer Men hva har gassprisene med strømmen å gjøre? Men hva har gassprisene med strømmen å gjøre? Prisen blir ofte satt av gass­produsenter I strømmarkedet sier de som lager strøm, hvor billig de kan selge den. De som selger billigst, som sol- og vindkraftprodusenter, får lov til å produsere først. Når nok strøm er tilgjengelig, blir prisen satt av de som vil ha mest betalt, ofte gassprodusentene. Men hva har gassprisene med strømmen å gjøre? Mye strøm lages av gass De siste årene har vi måttet stole mye på strøm laget av gass for å møte strømbehovet. Når gassprisene har steget, har også strømprisene økt. Gassen spiller nemlig en viktig rolle i å dekke all strømetterspørsel. Når den blir dyrere, påvirker det hele strømprissituasjonen.

Gode værprognoser

En annen grunn til prisnedgangen på strøm er at forbruket er lavere nå som temperaturene begynner å stige i det ganske land.

– Den verste vinterkulda har nok gitt seg for denne sesongen, sier statsmeteorolog John Smits.

Statsmeteorolog John Smits sier vårtemperaturene snart kommer. Foto: Tore Meek / NTB

Dette betyr altså: Lavere strømforbruk og billigere strøm.

– Globalt sett så har vintermånedene denne sesongen vært noen av de varmeste som er målt, sier Smits.

Dét til tross for en vinter med sprengkulde flere steder i landet. Salget av varmeovner eksploderte på nyåret.

Fryktet kulde: Produserte masse gass

Det ble produsert mye gass før vinteren i frykt for at det skulle bli kaldt.

Dette har ført til at gassprisene har falt kraftig, på grunn av mye gass i omløp.

– Man har fått mye overskudd og gassprisene kan også bli ganske lave i sommer, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight.

Og når gassprisene holder seg lave, fører det altså til lavere strømpriser.

Fulle gasslagre gir optimisme for lave strømpriser framover. Her fra Kollsnes prosessanlegg i Vestland fylke. Foto: Brynjar Osgjerd

Forventer priser ned mot 40 øre

Marius Holm Rennesund er kraftanalytiker i Thema Consulting. Han spår lavere strømpriser framover.

– Vi forventer at prisene går nedover gjennom våren, sier han.

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting. Foto: Hallvard Norum

Dagens strømpriser i Norge ligger i gjennomsnitt på mellom 60 og 70 øre.

Holm Rennesund tror gjennomsnittsprisen kan gå ned mot 40 øre om ikke lenge.

Perioden med de aller høyeste strømprisene kan være historie, sier han.

– Det ser betydelig bedre ut nå. Å komme i en sånn skvis som vi var i under kriseårene med høye strømpriser skal litt til nå, sier analytikeren.

25 øre i Nord-Norge

Akkurat det håper også kommunikasjonssjef i Lyse energi, Atle Simonsen.

– Vi hadde et år hvor vi mista masse gass fra Russland, samtidig som vi hadde et tørt år. I tillegg måtte jo kjernekraften i Finland og Frankrike skrus av, sier han.

Atle Simonsen er kommunikasjonssjef i Lyse Energi. Han tror også 2024 vil bli et år med billigere strøm. Foto: Odin Omland / NRK

Disse hendelsene var med på å drive strømprisene opp i 2022.

Fram mot våren og sommeren tror han dette vil være de generelle strømprisene i landet:

Sør-Norge: 60 til 70 øre

Midt-Norge: 40 øre

Nord-Norge: 25 øre

– Etter sommeren vil strømprisene gå opp. Mot vinteren og neste år vil det nok gjennomsnittet ligge på rundt 80–90 ør, sier Simonsen i Lyse.