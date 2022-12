– Det blir jo bare verre og verre. Noe må absolutt gjøres, sier Knut Ivar Jøraholmen i Alta.

Ingen husholdninger i Norge slipper i dag unna skyhøye strømpriser.

Mellom klokken åtte og ni på morgenen, var spotprisen på en kilowattime fire kroner og 14 øre i Nord-Norge. Så høy har den kun vært en gang tidligere.

Til sammenligning var det i samme tidsrom en spotpris i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge på over sju kroner kilowattimen. I Midt-Norge lå prisen på litt over fem kroner.

– Vi må nok tenke litt på hva vi bruker strømmen på fremover. Helt klart. Og det er greit å spare på oppvarming. Men vi kan jo ikke sitte og fryse heller. Vi må huske på at vi har noen potensielt veldig kalde måneder foran oss, sier Jøraholmen.

Nye prisrekorder

Nå forventes det nye strømprisrekorder i Midt- og Nord-Norge. I Midt- og Nord-Norge blir prisen tirsdag 5,33 kroner per kWh på sitt høyeste, og snittprisene blir rekordhøye, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

De høyeste strømprisene i morgen, vil vi finne i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge. Mellom klokken 17 og 18 vil strømprisen der ligge på 7,024 kroner per kilowattime (kWh). Dette melder NTB.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 1 og 2 på natten i Nord-Norge, da på 84,5 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,83 kroner og Midt-Norge 2,56 kroner.

– Vil vare noen dager

Kaldt vær i kombinasjon med lite nedbør, samt en strømkrise i Europa, får mye av skylda for de høye strømprisene vi opplever i Norge nå. Flere steder er det også godt med minusgrader.

Og skal vi tro handelssjef i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen, må vi nok forberede oss på at prisene vil holde seg høy en stund fremover.

– Det er vanskelig å spå om været. Men vi må nok regne med at strømprisene vil ligge så høyt, i alle fall i Nord-Norge, i en uke fremover. Etter neste uke ser det litt bedre ut. Da skal det bli litt mildere i kombinasjon med litt nedbør, sier Olsen.

Det som gjør saken ekstra ille akkurat nå, er at vi ikke får utnyttet vindkraften, sier handelssjefen i Ishavskraft.

– Det er nemlig veldig lite vind når det er så kaldt som nå. Det betyr at vi ikke får produsert så mye strøm som vi skulle ønske, sier han.

Handelssjef i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen, ber folk om å tenke gjennom bruk av varmt vann, oppvarming og lading av elbilen. Foto: Hanne Larsen / NRK

Strømstøtte i hele landet

Husholdninger i sørlige deler av landet, har i lang tid fått strømstøtte som følge av høye strømpriser.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen på mandag var 4,14 kroner per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen.

Nå tror Olsen at vi for første gang vil oppleve dette også i Nord-Norge.

– Desember vil være den første måneden at ordningen med strømstøtte slår ut i nord. Slik utsiktene er akkurat nå. Men til tross for strømstøtten, vil nok mange med spotpris uansett oppleve av strømregninga denne måneden vil være rundt 3000 kroner høyere enn normalt.

– Hva må folk gjøre for å få strømstøtte?

– Ingenting. Dette skjer automatisk. Strømleverandøren vil regne ut og trekke dette fra på strømregninga, sier Olsen.

Jakke og skjerf i klasserommet

Det er ikke bare privathusholdningene som nå tar grep for å spare strøm. På Asdal skole på Bjorbekk i Arendal fryser elevene så mye at de har på ullsokker, skjerf og jakke innendørs.

Årsaken er at kommunen har skrudd ned innetemperaturen til 19 grader i alle kommunale formålsbygg. Nå strømmer klagene inn fra flere skoler i kommunen.

Rebecca Thomassen og Tiril Hagensen beskriver en kald skolehverdag.

– Folk kler seg i ull, fleece og stillongs, sier Tiril som selv sitter med et tjukt skjerf rundt halsen.

– Vi greier ikke å konsentrere oss. Det er vanskelig å skrive fordi du er så kald på hendene, sier Rebecca Thomassen.

– Du fryser som en pinne og det eneste du tenker på er at du er kald og hvordan du kan bli varmere, sier Rebecca Thomassen og Tiril Hagensen på Asdal skole i Arendal. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Sist uke målte hun rundt 17 grader i klasserommet.

Øystein Sangvik er leder i Arendal Eiendom. Han sier senkingen av temperaturen er en dugnad for å redusere strømforbruket i kommunen.

– Vi har sett at vi kan spare 1, 4 millioner kroner på å redusere temperaturen med én grad i alle kommunale formålsbygg, sier han.

Øystein Sangvik, leder av Arendal Eiendom, sier det er mye å spare på senke temperaturen i kommunale bygg. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Må tenke oss om

Mens innbyggerne i store deler av landet har levd med skyhøye strømpriser i lang tid, har innbyggerne i nord sluppet relativt billig unna. Derfor har det kanskje ikke vært så stort fokus hos innbyggerne på å holde forbruket nede.

– Jeg må nok innrømme at jeg så langt ikke har bekymret meg så veldig mye over strømprisen. Men det vil jeg gjøre nå. Guttene må nok heretter dusje i treningshallen, sier Renathe Åkerøy Pettersen.

– Hva tenker du om en spotpris på over fire kroner kilowatten i Nord-Norge?

– Vi har hatt relativt lave strømpriser i nord i lang tid. Sånn sett har vi kanskje ikke noe å klage over i forhold til de som bor sør i landet. Jeg kjenner likevel at jeg blir litt irritert. Utviklingen er bekymringsfull. Vi må nok tenke nøye gjennom hva familien bruker strøm på i tiden fremover, sier Pettersen.

– Heretter må guttene dusje i treningshallen. Vi må spare der vi kan spare, sier Renathe Åkerøy Pettersen i Alta, som reaksjon på de skyhøye strømprisene for tida. Foto: Hanne Larsen / NRK

– La julelysene stå på

Og akkurat dette er hva også Olsen i Ishavskraft anbefaler alle med spotprisavtale om å gjøre. Det er nemlig mye å spare på å tenke litt lurt. Ikke minst når på døgnet du bruker strøm.

– De aller fleste strømleverandørene har en app hvor du kan følge med på spotprisen fra time til time. Dersom du gjør dette, kan du bruke mer strøm på den tiden av døgnet hvor prisen er lavest. Og ofte er det slik at prisen er høyest på dagen, da mellom åtte om morgenen og fem på ettermiddagen. Senk temperaturen på dagtid, og bruk heller litt lengre tid på å få opp varmen når du kommer hjem.

– Hva med julebelysningen ute og inne?

– Disse trekker minimalt med strøm. La derfor lysene stå på. Tenk heller på når du lader elbilen, dusjer eller vasker klær. Og ikke minst på hvor varmt du har det i huset, sier Olsen.