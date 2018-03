Trøbbel for søking til vidaregåande

Nettsida Vigo, som elevar brukar for å søkje plass på vidaregåande skule, var nede i halv-totida i natt. Det same skjedde i fjor på same tida, stadfestar Ståle Wold, i opplæringsavdelinga i Rogaland fylkeskommune. Nettsida er nå i orden.