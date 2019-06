– Jeg elsker å komme på jobb, du blir nesten møtt som en popstjerne, sier Damian Hopkin.

Han er en av de ni mennene i Espira Scala barnehage på Tasta. Halvparten av de ansatte menn.

Det står i sterk kontrast til andre barnehager. I Rogaland er de bare seks prosent menn, mens landsgjennomsnittet er ti prosent.

Damian Hopkin og førskolebarna øver på avslutningsrevy Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Å komme inn en mandags morgen og bli møtt av en glad gjeng som jubler og gir deg en klem, kan ikke beskrives, sier Hopkin.

– Jeg har jobbet flere steder, men ingen som sprang bort til meg og ga meg en klem, legger han til.

Må gjenspeile samfunnet

Barnehagen er et samfunn i miniatyr. Derfor skal det være like naturlig at det er menn der som kvinner.

– Det er ikke alle menn som er flinke til å spikke eller å spille fotball. Jeg elsker å perle og tegne. Gi meg rosa, sier André Rossvoll.

Helt siden 1997 har målsettingen vært 20 prosent menn i barnehagene i Norge.

Andelen menn har vært rundt ti prosent siden 1997, og andelen har ikke steget selv om det har vært en målsetting i mange år.

Mennene må samles

Derfor ble det nylig arrangert et nettverksmøte for menn i barnehage i Rogaland. Initiativtaker Per-Einar Sæbbe samlet 110 menn som enten jobber i barnehage eller holder på å utdanne seg til barnehagelærer.

– Vi vil lage et nettverk for menn i barnehage, både for å sikre at de som er i barnehagen blir værende, og vi ønsker å rekruttere flere, sier Sæbbe, som er førsteamanuensis på institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Han mener de må bli flinkere til å fortelle at barnehagen er en attraktiv arbeidsplass for menn.

– Vi må fortelle at lønnen ikke er dårlig og vi må fortelle at vi har en trygg og stabil arbeidsplass.

Foreløpig er man langt unna å nå målet om at hver femte ansatt i norske barnehager skal være menn. Oslo ligger best an, men 17 prosent.

André Rossvoll leker med Alva Somers Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi må gjøre flere ting på en gang

Undervisningsminister Jan Tore Sanner (H) vil også ha flere menn i barnehagene. Han mener det er viktig at barna får flere rollemodeller både av ulik bakgrunn og kjønn.

– Vi må gjøre flere ting. Vi må snakke mer om hva yrket innebærer, og motivere ungdom til å velge utradisjonelt. Rekruttering av menn til tradisjonelle omsorgsyrker handler i stor grad om å endre folks holdninger, sier Sanner.

– Jeg har stor tro på å spre erfaringer fra prosjekter som "Lekeressurs" – hvor ungdomsskolegutter jobber i barnehagen ved siden av skolen.

Menn jobber der andre menn jobber

Espira på Tasta er ikke den eneste barnehagen som har mange menn ansatt. For der det allerede er menn, er det lettere å få flere.

– Vi ser de som er alene eller nesten alene mann i en barnehage, slutter oftere enn der det er et større miljø, sier Sæbbe.

Heller ikke på Universitetet i Stavanger er det nok menn som utdanner seg til barnehagelærer.

Selv om de har hatt over 20 prosent menn på fulltid i barnehageutdanningen i flere år, så er frafallet større blant de mannlige studentene enn for kvinnene.

– Vi har også færre menn på deltidsstudier. Til sammen blir ikke dette godt nok.

For også i utdanningen er målet minst 20 prosent mannlige utdannede barnehagelærere.