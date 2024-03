Tre spillerforlengelser i Stavanger Oilers

I løpet av påskeuka har ishockeyklubben Stavanger Oilers sørget for kontraktforlengelser med tre av spillerne sine, skriver NTB.

Tidligere denne uken har Kristian Østby undertegnet en toårskontrakt, mens Anders Tangen Henriksen tar tre nye år i klubben.

Den nyeste kontrakten er skrevet under av Patrick Elvsveen, som kom til Stavanger fra Storhamar før sesongen. Han har signert for to nye år.