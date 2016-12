Trapper opp beredskapen i Rogaland

– Vi har varslet alle kommunene og anbefalt at de øker beredskapen i morgen, sier fylkesberedskapssjef i Rogaland, Reidar Johnsen til NRK i forbindelse med ekstremværet som er ventet i morgen. Rådet er å holde seg innendørs og sikre løse gjenstander før stormen slår til. For Vindafjord, Sauda, Suldal og Hjelmeland er det sendt ut jordskredvarsel. NVE har snøskredvarsel faregrad 4 for kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand.