Trafikkuhell i Haugesund

Det har vært et trafikkuhell i Spannavegen i Haugesund. To kjøretøy var involvert i uhellet og det skal være snakk om lettere personskader. Én bilfører er tatt med til legevakt for sjekk. Bilførerne, begge menn, er henholdsvis 19 og 30 år.