– Vi kommer alltid til å trenge sveisere, uansett hvor grønt Norge blir. Oljeindustrien vil alltid være en stor del av verden, sier Emilie Espedal Fløysvik.

Hun er lærling som sveisekontrollør ved Rosenberg Verft i Stavanger.

Fløysvik elsker virkelig jobben sin. Hun ser for seg en lang fremtid i industrien, selv om den er innen oljebransjen.

– Det er aldri fred å få, og det er herlig!

Mer enn dobling fra i fjor

Fløysvik har god grunn til å smile, for både Rosenberg og andre aktører i bransjen har klart å snu motgang til medgang.

For første gang passerte hovedindeksen på Oslo Børs 1100 poeng, etter at flere av Norges største selskaper torsdag la frem sterke resultater for første kvartal.

Det til tross for at vi er midt i en pandemi.

Equinors justerte resultat ble på 5,5 milliarder dollar. Det er mer enn en dobling sammenlignet med første kvartal i fjor – og selskapets beste kvartalsresultat på syv år.

– Gode vaksinenyheter dro opp oljeprisen dette kvartalet. Det er nok en forventning om at økonomien bedrer seg i verden og at folk begynner å reise og drar på ferie igjen, og at det dermed vil bli økt behov for olje. I tillegg har gassprisen styrket seg veldig mye i perioden, forklarer konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

Han peker også på at skattepakken fra norske myndigheter har hatt god effekt.

– Den gjorde at vi fikk satt i gang aktivitet som vi ellers ikke hadde fått satt i gang, sier han.

– I 2014 måtte vi ha rundt 100 dollar fatet for å oppnå samme resultat som vi nå klarer for rundt 60 dollar fatet, sier Opedal. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Norsk økonomi fortsetter opphentingen

DNBs resultat før skatt endte på 7,6 milliarder kroner, sammenlignet med 5,1 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

– Vi har en solid start på året. Det skyldes veldig høy aktivitet blant kundene innenfor flere deler av virksomheter. Så handler det også om at norsk økonomi fortsetter opphentingen, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen.

– Til tross for at vi fortsatt har lokale nedstengninger, ser vi at økonomien i mindre grad er preget av dette. Ett år inn i pandemien kan vi virkelig si at Norge har klart seg langt bedre enn mange fryktet, utdyper hun.

Braathen peker på kraftfulle tiltak fra myndighetene, et omstillingsdyktig næringsliv og høy tillit i samfunnet som viktige årsaker til at mange store selskaper leverer gode resultater under koronakrisen.

– Det er enkelte næringer som fortsatt sliter, men for de aller fleste sektorer går det virkelig godt, sier DNB-sjefen, som mener det går mot lysere tider for norsk økonomi.

Et annet selskap som fikk seg et oppsving er matvareprodusenten Orkla, som i år økte driftsresultatet med 154 millioner sammenlignet med første kvartal i fjor.

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB. Foto: Jeff Gilbert/Shutterstock

– Føler oss glemt

Men i andre bransjer er situasjonen en helt annen. Hotellnæringen, og reise-, kultur- og uteliv er blant dem som blør mest økonomisk.

– Jeg prøver å holde restauranten i live. Vi føler oss glemt mellom støtteordninger og krisepakker i koronatiden.

Det sier Angus Coull Hugøy som eier restauranten Marg og Bein i Bergen. Han har fått en femtedel av faste utgifter dekket.

– Det er klart det hjelper på, men nå har det gått ett år. Og det er en bransje der det er vanskelig å gå i pluss fra før. Kutt i moms hadde hjulpet veldig.

Restauranteier Angus Coull Hugøy håper på bedre tider snart. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, ber regjeringen om sterkere og mer langsiktige tiltak for en bransje som har mistet over halve omsetningen.

– Det er hyggelig å høre om alle plassene som går bra, men vi må huske på at flere har det veldig tøft, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland.

Hugøy klarer ennå å sette mat på bordet. Men han frykter at det verste ligger fremfor restaurantbransjen om den ikke får mer hjelp.

– Den verste frykten er at når skatter og avgifter skal betales, blir mange restauranter borte.