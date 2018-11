Toåring låst inne i bil

På Jørpeland blei et barn på to år ved et uhell låst inne i mora sin bil i formiddag. Bilen gikk i lås med nøklene inni. Politiet ble tilkalt. Sammen med Viking redningstjeneste fikk de åpnet bilen etter en stund. Barnet hadde sovet gjennom det hele.