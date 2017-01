To tatt for ruskjøring

Både på Orstad i Klepp og Figgjo i Sandnes har politiet stoppa menn de mistenker for å ha kjørt i rus i natt. Begge to (24 og 26 år gamle) blei sendt til blodprøvetaking rundt klokka 01. 26-åringen på Figgjo er også mistenkt for å ha brukt narkotika.