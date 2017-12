To menn slo ned kvinne (18)

Kvinnen fikk blødninger i kinnet og ble fraktet med ambulanse til legevakten etter voldshendelsen, som skjedde i Sandnes sentrum like etter klokken ett i natt. To menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet og siktet for å ha slått ned 18-åringen. Det skal ha vært en relasjon mellom den ene siktede og kvinnen.