To menn slåss i Strandgata

Politiet i Haugesund rykket i natt ut etter en melding om et slagsmål mellom to menn i Strandgata. En person er pågrepet for vold og skadeverk på en politibil. Mannen sparket opp en celledør. Den andre personen oppsøkte legevakten på egenhånd.