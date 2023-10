Tidligere i år kjøpte Madeleine Solheim Johnsen og hennes forlovede, Nikolai Aunbakk, en splitter ny Tesla Model Y.

To måneder senere, da Aunbakk var i ferd med å vaske bilen for andre gang, oppdaget han en sprekk i glasset på baklykta.

Dette skåret ble oppdaget av Nikolai Aunbakk. Foto: Privat

– Den var på innsiden av lykta, og jeg tenkte det måtte være en produksjonsfeil. Jeg skjønte ikke hvordan det kunne ha skjedd, og jeg tenkte i alle fall ikke at det var noe vi hadde klart å få til.

Men nå mener Tesla servicesenter i Moss at det er feil vask som er årsaken til sprekken.

Blandet ut til riktig pH-verdi

I brukermanualen til bilen blir forbrukerne advart mot bruk av såper og kjemikalier som har en pH-verdi over 13.

Såpen de brukte, har ifølge paret en pH-verdi på mellom 12,5 og 13,5.

– Vi blandet såpen ut med vann, slik at om pH-verdien hadde vært 13,5, hadde vi vannet det ut til 12,2, sier Aunbakk.

Likevel svarer Tesla at såpen kan ha skadet lykten, da pH-verdien har vært «helt på grensen».

Fra: Tesla Service Til: Nikolai Aunbakk Sendt: 27.07.23 Om det har foreligget rester i f.eks falser og kanter som ikke har blitt skylt vekk med en gang kan dette forårsake disse sprekkene da PH-verdien dere har brukt er helt på grensen til hva som er anbefalt. Å vaske bil er en prosess som kan kreve mye tålmodighet med dagens teknologi og materialer som brukes for å holde priser og miljø / produksjon nede. Dette gjelder de fleste nyere biler. Om det er alkaliske midler i vaskemidlene så tåler ikke glassene at dette er på disse. Dette er ikke noe som er dekket av garanti.

– Vi synes det er helt merkelig at de kan hevde at skaden kan ha oppstått av bilvask. Vi vasket bilen en gang før dette skjedde. Vi har i tillegg vasket bilen innenfor de rammene som en brukerhåndbok instruerer om, sier Solheim Johnsen.

Sjekker du pH-verdien på såpen du vasker bilen med? Ja Nei Vis resultat

NRK har sendt flere forespørsler til Teslas europeiske presse-e-postkonto. Det samme gjelder presse-e-posten til Tesla Norge og Tesla servicesenter i Moss. Ingen av de tre henvendelsene er besvart.

Les også: Lars Petters splitter nye Tesla fungerte aldri: – Jeg kjenner blodtrykket stiger hver gang

Må regne fram riktig pH-verdi

Paret betalte totalt 3772 kroner for å skifte baklykten, som de regnet med å få tilbake på garantien eller reklamasjon på bilen.

Paret svarer Tesla ved å peke på at de har fulgt anbefalingene i henhold til brukerhåndboken. De mener at grensen bør endres dersom bilen ikke kan vaskes med pH som er på grensen til hva som er anbefalt.

Til dette svarer Tesla følgende:

Fra: Tesla Service Til: Nikolai Aunbakk Sendt: 04.08.23 Hei Nicolai, Vi har vurdert din sak utifra tilgjengelig dokumentasjon. Vi står ved tidligere vedtak, da skaden på plasten er av en art som kun kan oppstå ved ytre påvirkning i form av kjemikalier ved bilvask eller lignende. Tesla har gjort grundig testing av våre lykter og kan ikke se at disse påvirkes midler som er innenfor oppgitte grenseverdier.

Og paret får ingenting dekket.

Nikolai Aunbakk mener de har lagt fram dokumentasjon som viser at de har gjort ting riktig.

– Dette virker veldig urimelig. Vi har forholdt oss til retningslinjene. Og faktisk skal det ikke være så vanskelig for en forbruker at man må regne ut pH-en på et produkt for at man skal kunne vaske bilen, så lenge man bruker et produkt som er laget for bilvask.

– Må kunne vaske bilen på normal måte

De har en sønn på tre år og en datter på seks måneder. Paret forteller til NRK at de kjøpte ny bil for å ha garanti- og reklamasjonsrett.

– Vi ville ha en trygg og sikker bil, som vi skulle slippe å slippe å reparere, slik vi ofte måtte med den gamle bilen. Vi som småbarnsfamilie ville slippe de bekymringene, sier Solheim Johnsen.

Paret har klaget. Nå ligger saken hos Forliksrådet.

– For oss er det veldig surt å bruke mange tusenlapper på en helt ny bil med garanti- og reklamasjonsrett. Så må vi likevel ut med penger på grunn av feil vi mener er deres ansvar.

Forbrukerrådet: – Biler skal tåle vask

Thomas Iversen er seniorrådgiver og forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Han forteller til NRK at flere bilkunder opplever at nye biler får skader i vask.

Thomas Iversen er seniorrådgiver og forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

– Bilen skal helt klart tåle å bli vasket. Om man må ta spesielle forholdsregler, må det komme fram i bruksanvisningen. Dersom bilen ikke tåler vanlig vask, og forbrukeren ikke har gjort noe galt, har forbrukeren rett til å få lykten fikset eller få refundert utgiftene, sier han.

Iversen mener det virker usannsynlig at paret har trådt feil.

– De har tatt skrittet å blande ut såpen så den får korrekt pH-verdi, og vi må anta at de har lest resten av bruksanvisningen som omhandler skylling og tørking. Dette taler for at de burde ha fått bort såpass mye såpe at det ikke skulle kunne gjøre skade på bilen.