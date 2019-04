De to kvinnene ble hentet ut fra et område i Hellershei i Sokndal rett før klokka 15. Et Sea King-helikopter gjør et søk for å eventuelt se om det kan være flere turgåere i området.

Kvinnene er henholdsvis 45 og 53 år, og var ute og gikk tur i området da de havnet midt i brannen.

– Vi fikk melding om at det var personer som sto inne i Hellershei og var omringet av røyk og flammer. Vi valgte å varsle Hovedredningssentralen på Sola og fikk ut et redningshelikopter. Personene er i sikkerhet og er på trygg grunn, sier Glenn Bjarne Dirdal, vaktleder i Rogaland brann og redning.

Lyng- og skogbrann i Sokndal, her sett fra sentrum. Foto: Viktor V. Støle

Politiet melder at kvinnene har blitt undersøkt av ambulansepersonell på stedet, og er å anse som uskadd. De kjører hjem derfra selv.

Ikke kontroll på brannen

Brannen ble meldt klokka 14.30 tirsdag. Det ble først meldt at det var fire personer i området, men dette ble raskt endret til to.

– Det var en krevende aksjon fordi det var personer som var i fare. Men så lenge vi har luftressurser, går det fort, sier Dirdal.

Det brenner fremdeles, men brannvesenet har ikke kontroll på hvor stort dette området er. Det er rekvirert et skogbrannhelikopter som er på vei for å bistå brannvesenet.

Fv 44 er sperret fra Åna-Sira til Åmot bro i Sokndal. Det brenner på begge sider av vegen og det er mye røyk i området. Men det er foreløpig ingen fare for bebyggelsen i området.

Det er moderat skogbrannfare i Sokndal, ifølge Yr.no.

Kraftig røykutvikling

Det er kraftig røykutvikling i området rundt bergverket Titania, melder politiet. NRK har også vært i kontakt med en person som sier at hele Sokndal sentrum er røyklagt.

Lyng- og skogbrann i Sokndal, her sett fra sentrum. To turgåere er hentet ut fra brannen. Foto: Viktor V. Støle

Det skal brenne i to områder, i nærheten av Fredriksvannet og Hellershei, opplyser HRS til NRK.

Det skal ikke være fare for bebyggelse i området.

Bråtebrann mulig årsak

Vaktleder Dirdal tror årsaken til brannen kan være en bråtebrann som har blusset opp igjen.

– Før det generelle bålforbudet ble innført 15. april, har det vært en del bråtebranner for å rydde utmark. Det er nok en oppblussing av dette, nå når vinden har tatt tak igjen, sier han.

Det har vært flere lyng- og skogbranner flere steder i Rogaland og andre steder i landet i det siste.