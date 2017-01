To fødsler i bil på samme kveld

– Det var en opplevelse for livet.

Det sier Adam Ahmad Muktar. I går ble han og kona Sorati Hadi Muhammed foreldre for første gang. Men lille Mariam hadde det travelt, faktisk så travelt at foreldrene ikke rakk å kjøre fra huset på Tasta til sykehuset.

– Ved Tjensvollkrysset sa Sorati: Babyen kommer, babyen kommer, sier Adam.

Han ringte ambulansen, og personen i den andre enden ga gode instruksjoner.

– Det var både tøft og lett. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg fikk god hjelp på telefon. Det gikk fint og babyen er i storform, sier den nybakte faren.

Sorati Hadi Muhammed og Adam Ahmad Muktar ble tirsdag foreldre til Mariam. Hun ble født i baksetet i bilen deres. Foto: Anders Fehn / NRK

Jenta ble født i baksetet i bilen, på et busstopp ved Tjensvollkrysset i Stavanger. Og utrolig nok er ikke Mariam den eneste babyen som blir født i en bil denne tirsdagskvelden i Rogaland.

– Han kom flyvende ut

Tirsdag kveld oppdaget Caroline Zachariassen på Bryne at vannet hadde gått. Dermed måtte blivende pappa Lars Zachariassen avbryte treningsøkten sin og i stedet kaste seg i bilen. Kjøreturen fra huset på Bryne til sykehuset i Stavanger tar cirka tretti minutter.

– Vi visste at vi hadde dårlig tid, for det har gått fort med de to andre. Vi slengte oss i bilen og kjørte av gårde, sier Lars Zachariassen.

Kasper er parets tredje barn, og Caroline Zachariassen kjente igjen smertene. Her var det ingen tid å miste. Men da de nærmet seg Ikea i Sandnes, skjønte hun at babyen i magen ikke ville vente til de var fremme på sykehuset.

– Det presset på med rier. Jeg kjente at han var på vei ut, sier hun.

Da skjedde ting fort: Lars kjørte til siden, stoppet bilen og løp rundt på passasjersiden for å hjelpe Caroline.

– Jeg reiv av henne buksa og tok ham imot, rett og slett. Han kom flyvende ut. Så la jeg ham på brystet til Caroline, sier Lars.

Han fullroser kona for innsatsen.

– Hun gjorde en vanvittig god jobb, og beholdt roen. Vi var ikke redde eller bekymret, og gutten skrek da han kom ut. Det var bare naturlig, egentlig.

To babyer født i bil på samme kveld

Rakk ikke tenke

Selv om Caroline Zachariassen hadde to barn fra før, var hun ikke akkurat forberedt på å føde i en bil.

– Det kom som et sjokk. Men fordi jeg har født før, hadde jeg sett for meg at det jo kunne skje. Men det hele gikk så fort at jeg ikke rakk å reagere, det gikk av seg selv. Det er først nå det begynner å gå mer opp for meg hva som har skjedd, sier hun.

Paret ringte 113 og hadde kontakt med helsepersonell. Men babyen var for lengst ute før ambulansen var på plass.

– Vi fikk noen veldig spesielle minutter sammen mens vi ventet på ambulansen, sier Lars Zachariassen.

Mamma Caroline og pappa Lars med lille Kasper. Han veier tre kilo og alt er vel med både mor og far og barn. Foto: Arild Eskeland / NRK

Turner-bakgrunnen kom godt med

Lars Zachariassen er fysioterapeut, men vil ikke påstå at han brukte så mye av den kunnskapen under fødselen i bilen. Caroline Zachariassen er på sin side tidligere profesjonell turner og har blant annet to EM-gull og flere NM-gull.

– Er dette en større prestasjon?

– Det er vanskelig å sammenligne. Men det er dette jeg vil huske. Og turnbakgrunnen kom nok godt med, sier hun.