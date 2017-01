Tina-saken: Statsadvokaten reduserer erstatning

– Jeg er svært overrasket over at statsadvokaten går ned på erstatningsbeløpet. Det er politiet som har jobbet med saken og kjenner den best, og de støtter vårt krav, sier mannens advokat Olav Sylte til Stavanger Aftenblad.

Politiadvokat Herdis Traa i Sør-Vest politidistrikt vurderte erstatningskravet på 750.000 kroner som rimelig og støttet det i sin innstilling til Statens sivilrettsforvaltning.

Sylte regner med at statsadvokaten også vil gi mindre erstatning til de andre som var siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

– Hvis dette blir det endelige erstatningsbeløpet, vil det bli full behandling i tingretten. Jeg mener at kravet på 750.000 kroner, som politiet var enige i, er riktig jus, og vi holder fast ved det beløpet, sier Sylte.

I midten av november leverte Sylte og hans kollega Trond Wåland inn krav om oppreisningserstatning på 750.000 kroner hver til to av de fire mennene som var siktet i saken.

I september i fjor ble siktelsen mot mennene henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist». Da hadde de vært siktet i nesten ett år.

De satt tre uker i varetekt på grunn av tvil rundt bevisene, men siktelsen ble opprettholdt etter at de ble løslatt.