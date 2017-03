«Hei 8.-klassing. Du er blitt tenåring, og har kanskje lyst å konfirmere deg neste år?(..) Velkommen til å være med årets konfirmanter for å besøke krematoriet på Eiganes gravlund»

Slik er starten på kirken sitt brev til 14-åringer i den delen av Stavanger som er bosatt i Kampen menighet. Brevet har tittelen «Himmel og grav».

Invitasjonen går ut til de ungdommene som er døpt, eller registrert i Den norske kirke på bakgrunn av en eller begge foreldres medlemskap.

Invitasjonen som nylig gikk ut til alle åttendeklassinger tilknytta Kampen menighet. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

«Tiltaket gir en forsmak på temaer som vi snakker mer om i konfirmasjonstiden», heter det i brevet.

«Nå starter konfirmasjonstida mi»

Åttendeklassingene Ina Helen Block Michaelsen, Sunniva Berge Gloppen og Åsne Laugaland har alle tre fått invitasjonen fra kirka.

– Jeg så først bildet, og tenkte at dette var litt annerledes og merkelig. Deretter leste jeg, og tenkte at dette hørtes litt rart ut. Å dra til et krematorium frister ikke noe særlig, sier Åsne.

Hun og venninnene opplevde invitasjonen som en forberedelse til konfirmasjonstida.

– Jeg gleder meg til å bli konfirmant, og opplever at arrangementet er starten på denne tida som jeg ser fram til. Det kan jo hende at noen syns det er kult med en tur til krematoriet – og at dette er noe de ønsker å lære mer om, sier Ina Helen.

Alle de tre jentene har alt bestemt seg for å konfirmere seg i kirka, men er usikre på om de vil takke ja til invitasjonen.

– Kanskje. Men jeg tror det er mange som velger å ikke komme, sier Ina Helen.

Andelen av norske barn og ungdommer som blir døpt og konfirmert i Den norske kirke, falt i fjor, meldte Vårt Land tidligere i uka. 60 prosent av landets 15-åringer konfirmerte seg i Den norske kirke i fjor.

De tre ungdommene er usikre på om de kommer til å delta på krematorie-besøket. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Tema i konfirmasjonstida

Kampen menighet forklarer at opplegget er del av trosopplæringsprogrammet til alle barn og unge i menigheten. Fra dåp til konfirmasjon er det ulike temaer som blir tatt opp, for å lære de unge om troen og livet. Målet er å belyse ulike temaer år for år.

– Unge i den alderen er i ei tid der det passer å lære mer om livets store spørsmål. Mange er i en alder av 14 år introdusert for døden, men har kanskje ikke fått reflektere så mye over dette teamet som egentlig er ganske tabu. Vi ønsker å bringe det på banen, i et opplegg som er veldig konkret, forteller menighetspedagog i Kampen, Beate Dagestad.

Beate Dagestad er menighetspedagog i Kampen menighet. Foto: Den Norske Kirke

– Kan du forstå at dette kan oppleves som et kickoff for konfirmasjonstida?

– Det har ikke vært tanken, og det er uheldig dersom noen tenker det. Dersom intensjonen var å lokke ungdommene til kirka, burde vi vel heller planlagt en stor fest, sier Dagestad, som forteller at menigheten de siste årene har arrangert en teambuildingstur som kickoff for konfirmantene.

Kampen menighet har ikke hatt mange ulike tilbud for ungdommene, og starta opp krematorie-arrangementet for første gang i fjor.

– Vi fikk en del positive tilbakemeldinger da, spesielt fra foreldre som syns det var bra at vi belyste temaet på en konkret måte. Flere av ungdommene sa også at dette var spennende, sier hun.

Døden er et av temaene i konfirmasjonstida, og åttendeklassingene får delta på utflukten sammen med årets konfirmanter. Etter besøket er det satt av tid til å tid til å snakke filosofisk om det å dø, og hva Bibelen sier om døden.