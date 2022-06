Tilbyr 4. dose fra 1. juli

Stavanger kommune tilbyr dose fire for innbyggerne over 75 år fra 1. juli. De som bor hjemme over denne alderen kan bestille time på vaksinesenteret i Bekkefaret. De som bor på sykehjem vil bli vaksinert der de er. -Vi er i gang med å planlegge vaksinering av sykehjemsbeboerne våre med dose 4, og tar sikte på å starte vaksineringen i uke 28, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse. Det er den nye og mer smittsomme varianten omikron BA. 5 som nå dominerer. Det er uvisst om denne varianten gir mer alvorlig sykdom.