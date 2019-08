Tapar 5,1 mrd. utan rushtidsavgift

Viss rushtidsavgifta i Bymiljøpakken på Nord-Jæren blir fjerna, tapar ein inntekter for 5,1 mrd. kroner. Det vil også føre til 1,6 prosent fleire bilar i løpet av eit døgn, viser tal frå Norconsult, på oppdrag for styringsgruppa for Bymiljøpakken.