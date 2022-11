Ingen 26. konsesjonsrunde i denne perioden

SV har i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp fått gjennomslag for at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde for oljeleting i denne stortingsperioden.

SV fikk i fjor høst til en avtale med regjeringspartiene om at den 26. konsesjonsrunden på norsk sokkel ikke skulle lyses ut i 2022. Men avtalen gjelder bare ut året og ble derfor tatt opp av SV i budsjettforhandlingene.

De tre partiene legger etter planen fram budsjettavtalen på en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget klokken 18 i dag.