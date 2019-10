Storstilt redningsaksjon satt i gang etter falsk nødmelding

– Vi fikk melding om at en båt med seks personer om bord var i ferd med å gå ned nordvest for Haugesund, i nærheten av Røvær. En person hadde ringt til politiet og sagt båten han var om bord i tok inn vann og at de var i ferd med å gå i livbåten, sa redningsleder Thoralf Juva ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Like etter klokken 01 ble det klart at meldingen var falsk og aksjonen er avblåst.

Hovedredningssentralen ble varslet av politiet klokken 22.02 Tre helikoptre, to redningsskøyter, og en rekke sivile fartøy ble satt inn i søket.

Falsk nødmelding

Samtidig som aksjonen pågikk jobbet politiet med å spore opp innringeren.

– Vi jobbet parallelt med å finne ut hvem som hadde ringt inn og om vedkommende befant seg på sjøen i en båt. Etter en god stund fikk vi tak i personen, han innrømte at det var en falsk melding, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Hun forteller at politiet ser alvorlig på saken.

– Vi ser selvfølgelig alvorlig på det. Det er store ressurser som blir satt i sving når sånne meldinger kommer inn. Vi gjør alt vi kan for å redde liv, sier Strand.

Hun legger til at saken vil bli fulgt opp videre av politiet lørdag.