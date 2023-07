Søndag ettermiddag kolliderte turistfergen MF «Skånevik» med fjellveggen i Lysefjorden etter at kapteinen hadde sovnet.

Mandag var Sjøfartsdirektoratet om bord, hvor de fant ti avvik ved turistfergen. Noen av dem mer alvorlige enn andre.

NRK har fått innsyn i listen over pålegg, som blant annet viser at rederiet ikke kunne vise frem gyldige bevis på passasjer- og krisehåndtering for mannskapet som jobbet om bord.

Dette er de 10 påleggene MF «Skaanevik» har fått Ekspander/minimer faktaboks Det var ikke tilstrekkelig vakthold på bro i forbindelse med ulykken i Lysefjorden, kapteinen var alene på bro. Rederiet må sikre at prosedyrer for brovaktshold er tydelige og sikrer riktig vakthold og at dette er kjent for samtlige skift. Må utbedres før de får gå i rute igjen. I ulykkesmelding fra rederiet sendt til Sjøfartsdirektoratet fremkommer det at kaptein hadde sovnet fordi maskinpasser var i maskin. Fartøyet er ikke godkjent for ubemannet maskinrom og dermed skal maskinrom være bemannet i drift. Prosedyrer for maskinvakthold må gjennomgås og tydeliggjøres at maskinrom skal være bemannet i drift, dette må gjøres kjent på samtlige skift. Må utbedres før de får gå i rute igjen. Fartøyet har omtrent 12 timers ruteproduksjon hvor det er liten tid for pause, dette gjelder spesielt kaptein og maskinpasser som skal være til stede på bro og maskin. Det kan ikke fremvises noen risikovurderinger for dette med tanke på slitasje og mulighet for pauser. Dette må risikovurderes. Må utbedres før de får gå i rute igjen. Det kunne ikke fremvises dokumentert opplæring for tre av mannskapet som var om bord under hendelsen i Lysefjorden. For fjerde person ombord var det en delvis utfylt sjekkliste som var signert som fullført, men denne kan ikke anses som fullført. Rederiet må sørge for at alt mannskap har fått nødvendig opplæring. Må utbedres før de får gå i rute igjen. Etter kollisjon er det deformasjoner over og under vannlinje, det er også sprekkdannelse i hud. Skader det er nødvendig med ytterligere skroginspeksjon under vannlinje. Forpeak må også tømmes inkludert ankerkjetting, slik at man får sett etter sprekk i sveis etc. Skader må permanent utbedres. Det må kontrolleres innfestning til baugport og baugport for skader. Må utbedres før de går i rute igjen. Det er mangelfullt utførte øvelser om bord, to siste øvelser ifølge dagbok er 04.07.2023 og 15.06.2023. Det må sørges for at øvelser gjennomføres som beskrevet i forskrift. Må utbedres før de går i rute igjen. Fartøyet er ikke bemannet i henhold til bemanningsoppgave. Det er ikke matros om bord. Lettmatros har nettopp tiltrådt i posisjon som lettmatros, det kan ikke dokumenteres at denne har kvalifikasjoner for å jobbe i lettmatros stilling. Det kan heller ikke dokumenteres at noen har kvalifikasjoner for redningsbåt. Må utbedres før de går i rute igjen. Det kunne ikke fremvises gyldige bevis passasjer og krisehåndtering for alt mannskap som har jobbet om bord siste tiden. Må utbedres før de går i rute igjen. Alarminstruks må oppdateres etter nye krav samt mann over bord situasjon må beskrives. Må utbedres før de går i rute igjen. Sjøfartsdirektoratet er blitt gjort oppmerksom på at det kommer sjøvann inn i styrbord hylse, det må sjekkes ut hvor mye vann det er i olje, det må sjekkes opp med leverandør hvilke anbefalinger de har og eventuelle tiltak iverksettes. Må utbedres før de går i rute igjen.

Ønsker ikke å kommentere

Alle som jobber på passasjerskip må ha dette kurset.

Det er Ferjelaget Skånevik som eier MF «Skånevik». De har igjen leid ut veteranbåten denne sommeren til selskapet Fjord X i Sogndal.

Det er også dette selskapet, i tillegg til den innleide skipperen, som må svare for påleggene fra Sjøfartsdirektoratet.

Daglig leder i Fjord X, Arne Glenn Flåten, sier til NRK at selskapet nå går gjennom påleggene sammen med mannskapet, men at han ikke ønsker å kommentere dem.

Video av MF «Skånevik» som krasjet i Lysefjorden søndag. Du trenger javascript for å se video. Video av MF «Skånevik» som krasjet i Lysefjorden søndag.

Hadde ikke blitt godkjent

Sjøfartsdirektoratets kommunikasjonsdirektør, Dag Inge Aarhus, er klar på at alle pålegg må rettes opp før turistfergen får seile videre.

Han forteller at flere av påleggene, slik som for eksempel manglende krisehåndteringskurs blant mannskapet, handler om dokumentasjon.

– Det handler om sikkerhet for dem som mannskapet skal frakte. Mannskapet må ha krisehåndteringskurs fordi de reisende som regel ikke har maritim kompetanse til å håndtere en krise som oppstår, sier Aarhus og fortsetter:

– Dersom det skulle skje en evakuering, er det avgjørende at mannskapet vet hva de skal gjøre.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus. Foto: Gisle Jørgensen

– Burde fergen i det hele tatt seilt?

– Fartøyet får ikke seile slik situasjonen er nå. Hadde avvikene blitt funnet på et ordinært tilsyn, ville den blitt tilbakeholdt også da, sier Aarhus.

Han mener rederiet selv burde ha oppfattet disse klare manglene og rettet dem opp før fartøyet begynte å frakte turister inn og ut av Lysefjorden.

– Det er ikke sånn at vi skal være de første til å finne og påpeke feil. Det blir som å lene seg på at EU-kontrollen skal sørge for at bilen din er trygg og god. Det blir feil, for det er det du selv som må gjøre, sier Aarhus.

Manglet lovlig bemanning

Fjord X kunne heller ikke fremvise dokumentert opplæring for tre personer i mannskapet som var om bord under kollisjonen i Lysefjorden. For den fjerde personen var det en delvis utfylt sjekkliste som var signert som fullført.

– Men denne kan ikke anses som fullført. Rederiet må sørge for at alt mannskap har fått nødvendig opplæring, skriver Sjøfartsdirektoratet i sin påleggsliste.

Fartøyet var heller ikke bemannet i henhold til kravene.

Skip skal nemlig være bemannet med kvalifisert og tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte.

MF «Skånevik» ligger nå til kai ved Helle i Forsand. Det kan bli en stund før fergen får lov til å seile igjen. Foto: Borghild Aasen Kvæven / NRK

Det er Sjøfartsdirektoratet som fastsetter sikkerhetsbemanning og utsteder bemanningssertifikatet etter søknad fra rederiet.

I bemanningsoppgaven fra Sjøfartsdirektoratet står det at det skal være matros om bord. Men om bord på MF «Skaanevik» jobbet kun en lettmatros.

– Det kan ikke dokumenteres at denne har kvalifikasjoner for å jobbe i lettmatros-stilling. Det kan heller ikke dokumenteres at noen har kvalifikasjoner for redningsbåt.

NRK skrev mandag at det var for få personer på broen da fergen krasjet i fjellveggen. Kapteinen sovnet alene på broen, mens maskinpasseren var i maskinrommet.

Skader på fergen

Men et fartøy som MF «Skånevik» har blant annet krav til bemannet maskinrom – i tillegg til to personer på broen.

Det har også kommet skader etter kollisjon. Det er deformasjoner over og under vannlinje, og det er også sprekkdannelse i huden.

Det er også skader hvor det er nødvendig med ytterligere skroginspeksjon under vannlinje, skriver Sjøfartsdirektoratet.

– De utbedringene vi har påpekt vil bli gjort ved kai der fartøyet ligger. Det er mulig å løfte baugen ved hjelp av for eksempel lodd, sier Aarhus.

Allerede på mandag var reparatørene på vei. Alle påleggene må utbedres før fergen for lov til å seile igjen, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Komplisert struktur

I etterkant av krasjen i Lysefjorden søndag, har det blitt klart at en lang rekke aktører er involvert i MF «Skånevik». Fartøyet er eid av Ferjelaget «Skånevik», men har blitt leid inn av Fjord X, som har leid inn mannskap og bruker den fredede båten i kommersiell turistvirksomhet.

Fjord X samarbeider med Lysefjorden Utvikling og Rødne, som har leid inn ferge og mannskap fra Fjord X for å ta unna trykket i Lysefjorden denne sommeren.

Sjøfartsdirektoratet mener det er det Ålesund-baserte rederiet Vestlandske Trafikk som teknisk sett er rederiet på MF «Skånevik». Men Vestlandske Trafikk peker på Fjord X når det gjelder påleggene fra Sjøfartsdirektoratet.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet forstår de som mener at aktørbildet er uoversiktelig.

– Kompliserte eierstrukturer gjør situasjonen uoversiktelig og kan bli oppfattet som rotete utad. Vi forholder oss til den som formelt sett er reder. Men det er ikke uvanlig at det er mange aktører i slike situasjoner, sier Aarhus.