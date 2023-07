– Det som direktoratet ser alvorlig på, er en del mangler knyttet til bemanningen ombord, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus til NRK.

Kollisjonen søndag ettermiddag skjedde etter at kapteinen sovnet på broen.

Vedkommende var alene en liten periode, ettersom maskinpasseren var i maskinrommet.

Maskinpasseren kom inn på broen like før det smalt, og de to fikk sammen tatt ned farten litt før fergen seilet inn i fjellveggen.

For få på broen

Den lave bemanningen på broen er ett av punktene Sjøfartsdirektoratet peker på. Et fartøy som MF «Skånevik» har blant annet krav til bemannet maskinrom - i tillegg til to personer på broen.

– Da kan ikke den som har ansvaret for maskinen samtidig inngå som en del av brobemanningen på to personer, påpeker Dag Inge Aarhus.

I tillegg til dette mener Sjøfartsdirektoratet å ha avdekket manglende opplæring knyttet til nettopp denne fergen hos flere av dem som jobbet ombord.

Direktoratet mener dessuten av rederiet ikke har dokumentert godt nok hvordan de overholder hviletiden for mannskapet, eller hvordan krise- og passasjerhåndtering skal foregå.

Det er foreløpig uklart hvorfor kapteinen sovnet. Rødne Fjord Cruise, som arrangerer turistturene, avviser at mannskapet har hatt en altfor stor arbeidsbelastning. Kapteinen jobbet tolv timer samme dag, som er normalt i bransjen.

Ingen personskader

Ombord på fergen søndag ettermiddag var det 34 passasjerer - hovedsakelig turister på fjordcruise i Lysefjorden. Ingen ble alvorlig skadet under kollisjonen, men det ble meldt om mindre skader og små kuttskader blant passasjerene.

– Men det er, som du ser på videoen, en kraftig «trøkk 16», for å si det sånn. Jeg har ikke vært borti noe sånt tidligere, sier daglig leder Lars André Rødne i Rødne Fjord Cruise.

MF «Skånevik» ligger mandag til kai på Helle.

Videoen viser at passasjerene klamrer seg fast til seter og bord på fergen mens sammenstøtet skjer.

Turistfergen skal ha hatt en fart på 11 knop under sammenstøtet, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Jeg har veldig stor forståelse for de passasjerene som har uttalt seg til mediene om at det opplevdes dramatisk, sier Dag Inge Aarhus Sjøfartsdirektoratet, og fortsetter:

– Selv om fartøyet ikke hadde veldig stor fart, er det likevel et ganske kraftig smell og opplevdes nok veldig skremmende for de som var om bord.

Alt må ordnes

Det er rederiet Fjord X i Sogndal som eier og drifter MF «Skånevik». Det er også de som må svare for påleggene fra Sjøfartsdirektoratet.

Arne Glenn Flåten i Fjord X sier til NRK at rederiet nå må gå gjennom avvikene som direktoratet har pekt på, før de kan gi noen kommentar.

To av de elleve avvikene er knyttet til fysiske skader på skroget som følge av kollisjonen. MF «Skånevik» ligger nå til kai nær Forsand i Ryfylke, der disse skadene blir reparert.

Men farttøyet kan ikke settes i drift igjen før alle elleve avvikene er rettet opp og godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, slår Aarhus fast.

Dagens planlagte avganger er kansellert, og daglig leder Lars A. Rødne vet ikke når den kan settes i drift igjen.

Dag Inge Aarhus er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Politiet etterforsker saken

Også politiet er i gang med innledende etterforskning og avhør av de involverte.

Sjur Stava, fungerende seksjonsleder for Nordsjø Miljø i Sør-Vest politidistrikt, sier til NRK at politiet forsøker å gjøre så mye som mulig i løpet av de neste dagene.

– Vi har tatt noen avhør, men det gjenstår flere, sier Stava.

– Hvilke reaksjonsformer er aktuelle i denne typen sak?

– I denne saken snakker vi om skipssikkerhetsloven og mistanke om brudd på reglene om navigering. Men vi ser også på mulige bakenforliggende årsaker, som for eksempel rutiner og opplæring om bord på fartøyet, sier Stava og fortsetter:

– Primærhendelsen er at skipet smalt i veggen. Da kan et forelegg være aktuelt for skipsfører eller rederiet som er ansvarlig, men det er foreløpig for tidlig å si.

MF «Skånevik» fra 2020 til 15. juni i år som en nødløsning for turister og reiselivsbransjen i Lysefjorden. Etter stort trykk fra turister inngikk aktørene Lysefjorden Utvikling, Rødne og Fjord X en avtale om drift av turistferje i Lysefjorden for sommeren.

MF «Skånevik» ble bygget i 1967 og ble i 2006 fredet av Riksantikvaren.