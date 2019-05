Stjålen båt funnet i Ølensvåg

To menn på 43 og 49 år er tatt av politiet etter at en båt som ble stjålet fra Engøy i Stavanger, er funnet i Ølensvåg. Den hurtiggående båten ble stjålet for ett døgn siden. Eieren er på vei for å hente båten sin.