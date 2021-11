Stiller spørsmål om hamnespy

Helge André Njåstad frå Frp stiller spørsmål til miljøministeren om kva han vil gjere for å hindre at den framande arten hamnespy fortset å spreie seg på havbotnen. Hamnespy er blant anna oppdaga på sjøbotnen i Stavanger. Hamnespy lagar tette matter, som veks over både tare og blåskjel.