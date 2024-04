Sterkt bortepoeng av Egersund

Det ble nesten en liten bombe på Gjemselund i kveld, da hjemmelaget og opprykksfavoritt Kongsvinger tok imot nyopprykkede Egersund. Bortelaget ledet til langt inn i overtiden, men Joel Nilsson sørget for at kampen til slutt endte 3-3. Heine Åsen Larsen (2) og Andreas Helmersen scoret målene for Egersund.

Sandnes Ulf tok sin første seier i årets 1. divisjon, da de slo Raufoss 2-0 hjemme. Bryne tapte 0-1 hjemme mot Raufoss.