Stavanger fikk gave av Magnus Carlsen

Under Norway Chess-turneringen i Stavanger, ble Magnus Carlsens gave til Stavanger avduket. Det er et stort sjakkbrett i Bjergstedparken hvor størrelsen er 11,5 meter x 11, 5 meter og har et samlet areal på 144 kvadratmeter. Den største brikken, kongen, er 180 centimeter høy og veier 220 kilo. Dette skal være verdens største sjakkbrett. Til stede under arrangementet var Magnus Carlsen og hans konkurrenter i Norway Chess.