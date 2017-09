Statoil fant skipsvrak fra krigen

– Det er litt som en skattejakt for voksne, forteller ingeniør i Statoil, Odd Arne Lillebø.

Under andre verdenskrig ble det norske frakteskipet «Rheinhausen», som seilte under tysk flagg, torpedert av den britiske ubåten «HMS Taku». Angrepet mot tyskerne fant sted i 1944, og skipet sank til 500 meters dyp i Boknafjorden.

– Dette er voldsomt fascinerende. Vi ble umiddelbart interessert da vi fikk se de fantastiske videoene av frakteskipet, forteller marinarkeolog ved Stavanger museum, Arild Skjæveland Vivås.

«Rheinhausen»: Årstall og sted for dette fotoet er ukjent, men arkeologer tror bildet er fra lasting av jernmalm i Kirkenes. Skipet seilte den gang under navnet «DS Stiklestad».

Ukjent vraksted

Det har tidligere vært kjent at frakteskipet gikk ned under andre verdenskrig, men ingen har tidligere hatt kjennskap til hvor vrakrestene lå.

I det skjulte har «Rheinhausen» ligget på bunnen av Boknafjorden de siste 73 årene, men så begynte Statoil å gjøre undersøkelser på havbunnen. Oljegiganten ønsket å undersøke hvor kraftkablene til Johan Sverdrup-feltet skulle legges.

– Nå er den opprinnelige strømkabeltraseen endret, slik den ikke skal komme for nær skipet, forteller Lillebø i Statoil.

Ingeniørene i Statoil fant fort ut at de hadde kommet over et stort skipsvrak. Dermed ble arkeologer informert om funnet.

– Vi har gjort flere undersøkelser om skipet. Blant annet tok vi kontakt med lokalhistorikere og lett gjennom arkiver i England. Til slutt konkluderte vi med at dette var «Rheinhausen», forteller marinarkeolog Skjævland Vivås.

På 500 meters dyp ligger «Rheinhausen» i Boknafjorden. Foto: Statoil

Ingen omkom

Han forteller at det tok en stund fra torpedoen traff dampskipet til det sank i fjorden. Alle som var om bord kom seg av skipet, kun to personer ble skadet i angrepet.

– Det som er spesielt med dette funnet er størrelsen på skipet og at det har vært så utilgjengelig siden krigen.

– I tillegg forteller det en krigshistorie fra kysten vår under andre verdenskrig, der britiske ubåter patruljerte fjordene og angrep tyske konvoier, legger marinarkeologen til.

På søndag vil folk for første gang kunne se og høre historien om ubåtangrepet fra andre verdenskrig. Det skjer på Stavanger maritime museum.