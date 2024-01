– Motivasjonen er ikke avhengig av lyttertall, sier prosjektleder i Helsedirektoratet, Adélie Dorseuil.

Podkasten «DigiUng-podden» har ifølge Podtoppen mellom 20 til 50 avspillinger hver uke siden midten av november.

– Podkasten er for personer som jobber med barn og unge, spesielt i offentlig sektor, og er derfor en liten målgruppe.

Til sammenligning har den mest populære podkasten i dag, «Julestemning med Live og Ronny», rundt 500.000 avspillinger de siste ukene.

Helsedirektoratets DigiUng-podden. Målet med podkasten er å dele informasjon om pågående arbeid og kunnskap om digitale tjenester for barn og unge fra et offentlig perspektiv.

«DigiUng-podden» startet opp i år og er del av en trend. Det er ikke bare private som lager podkast.

– Det nye store

– Er vi klare gutta?

– Vi er klare.

– Da fyrer vi i gang en ny episode med «Grytå Podkast».

Vennegjengen Mathias Løvereide Tangen, (24), Henrik Hellesen (21) og Fredrik Kvamme (21) publiserte første episode av sin nye podkast i november.

Henrik Hellesen i «Grytå Podkast» sier andelen som hører på episodene, øker. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Sjangeren på podkasten er ufiltrert humor, sier de. De er blant mange som har startet opp det siste året.

– Folk begynner kanskje å bli lei av å bare høre på musikk. Podkast er det nye store, sier gjengen fra Haugesund.

600.000 flere i år

De er ikke på villspor med den tanken.

Faktisk har nordmenn aldri lyttet mer til podkast enn vi gjør nå.

Det er nesten 7000 registrerte podkaster i Norge, ifølge tall fra Podcastindex.

Det totale podkastmarkedet i Norge har hatt en vekst på 5 prosent det siste året.

I 2005 ble Kurér lansert på NRK P2 som Norges første podkast. Siden den gang har populariteten på lydmediet økt, og i dag lytter 46 prosent av oss til podkaster.

Det viser tall fra Podrapporten for 2023 (ekstern lenke).

Det er relativt billig å produsere sin egen podkast. Det du trenger er hovedsakelig mikrofoner, hodetelefoner og miksepult. Kanskje er det en grunn til at det er så populært å lage? Foto: Simon Elias Bogen / NRK

I fjorårets rapport var det 35 prosent som hørte.

Offentlige institusjoner har lave lyttertall

– Vi har drøyt 200 lyttere i uka, sier kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Bengt-Eigil Ruud.

Bengt-Eigil Ruud. Han er kommunikasjonsrådgiver og programleder i podkasten til Forbrukerrådet. Han sier de har hatt en stabil økning i antall lyttere, men sier de gjerne skulle sett større interesse. Foto: Forbrukerrådet

Han er programleder i podkasten som heter «Life Hacks med Forbrukerrådet». De startet våren 2022.

– Det er et altfor lavt tall. Men vi satser på en ny sesong, sier han.

– Hard konkurranse

Også Statens vegvesen har sin egen podkast. De har mellom 200 og 450 lyttere hver uke på «Snakk i vei».

Frida Gunnestad Johansen er podkast-programleder og senior kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

– Det er hard og stor konkurranse i podkastverden. Målgruppen trafikanter er en veldig bred målgruppe som gjør at alle episodene ikke har like stor relevans for alle, sier hun.

Frida Gunnestad Johansen er senior kommunikasjonsrådgiver og programleder i podkasten til Statens vegvesen. Hun sier Vegvesenet laget podkast for å ha enda en kanal til å spre budskapet deres. Foto: Guro Sommer Værland

– Kan føre til press

Heidi Bøhagen er podkast-anmelder i Bergens Tidende. Hun tror det er en dårlig idé for institusjoner å lage en podkast bare for å ha en.

– Det er viktig å orientere seg før man kjører på. Det har blitt veldig stor konkurranse i markedet, sier Bøhagen.

Podkast-anmelder i BT, Heidi Bøhagen. Hun sier det finnes mange dårlige podkaster. Grunnen til det mener hun er at folk og institusjoner ikke orienterer seg nok om hvordan podkasten faktisk skal se ut. Foto: Helge Skodvin

Hun synes det er litt mange podkaster i dag. Samtidig sier hun det er forståelig, ettersom podkast har eksplodert i popularitet.

Det kan ha ført til et press, mener hun.

– Hvis alle har sin egen podkast, tenker kanskje institusjoner og bedrifter at de også må ha, sier anmelderen.

– Lurt av institusjonene

Acast er en av de største podkastselskapene i verden.

I år har de hatt en vekst på 21 prosent i andelen norske podkaster på plattformen, ifølge partneransvarlig for Acast Norge, Stine Stangenes-Tellefsen.

– Jeg tror mange bedrifter som lager podkast har forstått at det er en veldig fin måte å la interesserte bli kjent med selskapet, produktet eller tjenesten deres.

Partneransvarlig for Acast Norge, Stine Stangenes Tellefsen. Hun sier podkaster fra bedrifter kan nå et høyt antall riktige mennesker over lengre tid. Selv om de ikke har så mange lyttere. Foto: Acast

Knekt koden

Men ikke alle institusjoner sliter med få lyttere.

Bertel O. Steens «Bak rattet» har rundt 4500 ukentlige lyttere. Forsvarets «Våre Historier» har 3000.

Stein Pettersen er programleder i «Bak rattet». Han tror den har blitt populær først og fremst fordi nesten alle har et forhold til bil.

– Vi har ikke lagt begrensninger på hvilke biler gjestene har snakket om. Det er mange konkurrerende bilmerker som har fått minst like god eksponering som våre egne, sier han.

Teamlederen for podkast i Forsvaret mener på sin side at «Våre Historier» har blitt populær av flere årsaker.

«Våre Historier»-podkasten forteller historier om mennesker som står i front for å beskytte vår nasjonale sikkerhet.

– Det handler om kraften i fortellingene, kildenes troverdighet og eksklusive innblikk i rom som historisk er holdt ganske lukket, sier Ragnhild Fjellro.

Videre sier hun at de treffer godt på målgruppa, personlig engasjement, driv hos innholdsprodusenter og podkastmediets egenart.

– Positivt

Styreleder i Norsk Podkastforening, Lina Tandberg, er enig med Stangenes-Tellefesen i Acast.

– Jeg synes det er veldig positivt at statlige instanser og det offentlige generelt benytter lydformatet på lik linje med resten, sier Tandberg.

Styreleder i Norsk Podkastforening, Lina Tandberg. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Hun sier informasjonen fra institusjonene tilgjengeliggjøres på flere flater, noe som gjør at flere kan engasjere seg i tematikken

Ikke bare humor

Vennegjengen fra Haugesund har gjennomsnittlig 80 lyttere per episode.

De elsker å holde på med podkast og har planene klare for fremtidige temaer:

– Vi ønsker å snakke om menns mentale helse, for det har vært stort fokus på det i media i det siste, sier de.