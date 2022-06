Sprengningsuhell i Hå

Et sprengningsuhell klokken 15 på Nærbø i Hå har ført til skader på eiendommer i nærheten. Ingen personer er skadd, melder politiet. En garasjeport og et gjerde skal blant annet være skadet. Arbeidstilsynet er varslet. Politiet på stedet har kontakt med firmaet som er ansvarlig for sprengningsarbeidet. Saken vil bli etterforsket som et arbeidsuhell.