Februar og mars er nesten som ei høgtid å rekne for nokre av oss. Då kjem dei store spelutviklarane med sine tungvektarar.

I år bidreg også koronaen til at dei neste vekene verkeleg vert ein godtepose av underhaldning og kunst.

Stine Thomassen gler seg spesielt mykje til Horizon Forbidden West kjem den 18. februar.

– Det ser så bra ut, og det første spelet var heilt fantastisk. Eg trur nesten ikkje det kan bli betre, men plutseleg toppar dei det førre spelet med det som kjem no, seier ho.

Stine Thomassen gler seg spesielt mykje til Horizon Forbidden West: – Historia er ekstremt spennande. Det er superfengande, og eg gler meg til å finne ut kva som skjer vidare, seier ho. Foto: Elise Pedersen / NRK

Har venta i fleire år

I år er det spesielt eitt spel Andreas Vårvik gler seg til.

– Om eit par veker kjem Elden Ring ut, noko eg har gledd meg til i årevis. Eg har følgt med på den serien sidan det første spelet kom ut i 2009, seier han.

Sidan då er det blitt sloppe sju spel i same sjanger; Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 og 3, Bloodbourne, Sekiro og no kjem Elden Ring.

– Eg har gått tilbake til alle spela sidan 2009, og spelt gjennom dei for å oppleva alt som har skjedd i dei tidlegare spela, seier Vårvik.

Andreas Vårvik har i forkant av utgivinga spelt seg gjennom alle tidlegare versjonar i det same spirituelle universet som Elden Ring. Foto: Elise Pedersen / NRK

Spel som blir slupne i februar Ekspandér faktaboks Life is Strange Remastered Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia) - 1. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia) - 1. februar Dying Light 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 4. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 4. februar Sifu (PC, PS4, PS5) - 8. februar

(PC, PS4, PS5) - 8. februar OlliOlli World (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 8. februar

Diplomacy is Not an Option - Steam Early Access (PC) - 9. februar

- Steam Early Access (PC) - 9. februar CrossfireX (Xbox One, Xbox Series X/S) - 10. februar

(Xbox One, Xbox Series X/S) - 10. februar Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3 + Re:mind (Switch [Cloud]) - 10. februar

HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3 + Re:mind (Switch [Cloud]) - 10. februar Edge of Eternity (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 10. februar

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 10. februar Grapple Dog (PC, Switch) - 10. februar

(PC, Switch) - 10. februar Lost Ark (PC) - 11. februar

(PC) - 11. februar Not Tonight 2 (PC) - 11. februar

(PC) - 11. februar Die After Sunse - Steam Early Access (PC) - 11. februar

- Steam Early Access (PC) - 11. februar Infernax (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 14. februar

(PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 14. februar Dynasty Warriors 9 Empires (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 15. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 15. februar The King of Fighters 15 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 17. februar

15 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 17. februar Total War: Warhammer 3 (PC) - 17. februar

(PC) - 17. februar Assassin’s Creed: The Ezio Collection (Switch) - 17. februar

(Switch) - 17. februar Horizon: Forbidden West (PS4, PS5) - 18. februar

(PS4, PS5) - 18. februar Destiny 2: The Witch Queen (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 22. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 22. februar Martha is Dead (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 24. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 24. februar Gibbon: Beyond The Trees (Apple Arcade) - 25. februar

(Apple Arcade) - 25. februar Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PC, PS4, Switch) - 25. februar

(PC, PS4, Switch) - 25. februar Grid Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25. februar Elden Ring (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25. februar

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25. februar Leap - Steam Early Access (PC) - ikke bestemt Kjelde: VG247

Spel som blir slupne i mars Ekspandér faktaboks Puzzle Quest 3 (PC, iOS, Android) - 1. mars

(PC, iOS, Android) - 1. mars Elex 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 1. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 1. mars FAR: Changing Tides (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 1. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 1. mars Pants Quest (PC) - 1. mars

(PC) - 1. mars Little Orpheus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 1. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 1. mars Babylon's Fall (PC, PS4, PS5) - 3. mars

(PC, PS4, PS5) - 3. mars Gran Turismo 7 (PS4, PS5) - 4. mars

(PS4, PS5) - 4. mars Triangle Strategy (Switch) - 4. mars

(Switch) - 4. mars What Lies in the Multiverse (PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch) - 4. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch) - 4. mars Have a Nice Death - Steam Early Access (PC) - 8. mars

- Steam Early Access (PC) - 8. mars Aztech Forgotten Gods (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) -10. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) -10. mars WWE 2K22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11. mars Phantom Breaker: Omnia (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 15. mars

(PC, PS4, Xbox One, Switch) - 15. mars Tunic (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) - 16. mars

(PC, Xbox One, Xbox Series X/S) - 16. mars The Settlers (PC) - 17. mars

(PC) - 17. mars Persona 4 Arena Ultimax (PC, PS4, Switch) - 17. mars

(PC, PS4, Switch) - 17. mars Syberia: The World Before (PC) - 18. mars

(PC) - 18. mars Who Pressed Mute on Uncle Marcus? (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android) - 18. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android) - 18. mars Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 18. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 18. mars Rune Factory 5 (Switch) - 22. mars

(Switch) - 22. mars Norco (PC) - 24. mars

(PC) - 24. mars A Memoir Blue (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 24. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 24. mars Kirby and the Forgotten Land (Switch) - 25. mars

(Switch) - 25. mars Ghostwire: Tokyo (PC, PS5) - 25. mars

(PC, PS5) - 25. mars Tiny Tina’s Wonderlands (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25. mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25. mars King Arthur: Knight's Tale - official launch (PC) - 29. mars

(PC) - 29. mars Ikai (PC, PS4, PS5, Switch) - 29. mars

(PC, PS4, PS5, Switch) - 29. mars Weird West (PC, PS4, Xbox One) - 31. mars

(PC, PS4, Xbox One) - 31. mars Coromon (PC, Switch) - 31. mars

(PC, Switch) - 31. mars FixFox (PC) - 31. mars

(PC) - 31. mars Uragun - Steam Early Access (PC) - ikkje bestemt Kjelde: VG247

– Heile februar er heilt sjuk

Grunnen til at februar og mars er populære månadar å sleppe spel på, er at selskapa då rekk å få med inntektene frå salet i finansåret som varer ut mars, opplyser Rune Fjeld Olsen.

Han er spelkritikar hjå NRK, og har tidlegare skrive om korleis 2022 kan bli tidenes spelår.

Rune Fjeld Olsen er ein av Noregs mest profilerte gaming-journalistar og har fleire tiår med erfaring. I dag jobbar han deltid med spelkritikk i NRK. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

– Heile februar har vore heilt sjukt. Heilt i starten kom Dying Light 2 og nyleg kom Sifu. Båe dei spela kjem til å ende mot toppen på mange sine topplister for året, det er eg heilt sikker på, seier han.

Men han er ikkje i tvil om kva han sjølv gler seg mest til.

– Det er sjølvsagt Elden Ring. Eg er ein veldig, veldig stor fan av From Software, og når dei kjem med eit nytt spel regissert av Miyazaki, so er det ingenting som overgår det altso, seier Olsen.

Du kan lese meir om Elden Ring og andre storspel som kjem i år her:

Har ikkje på alarm, akkurat

Sebastian Rob Kolnes er 30 år og har spelt på ulike konsollar i 25 av dei.

– Eg gler meg veldig til tre av spela som kjem no i februar. Spesielt Sifu, Elden Ring og Horizon Forbidden West, seier han.

Sjølv om han gler seg til at spela skal bli sloppe, set han ikkje på nokon alarm på telefonen.

Sebastian Rob Kolnes seier han stoler mest på at Horizon Forbidden West lev opp til forventningane. Han er mest spent på Sifu Foto: Elise Pedersen / NRK

– Eg prøver å unngå det, fordi eg blir så utolmodig. No veit eg at dei kjem i løpet av februar, so må eg stikke hovudet innom av og til for å sjekke.

Å bestille spel på førehand vil han heller ikkje.

– Eg har brunne meg mange gongar på det. No ventar eg til det har vore ute ei stund og ser litt på meldingar og gameplay. Eg vil ikkje sitje med spel som eg ikkje har tid eller lyst til å spele. Eg må finne ut om det lever opp til forventingane først, seier Kolnes.